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Саутгейт может закончить тренерскую карьеру

вчера, 18:03

Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился со своим будущим.

Наставник считает, что его тренерская карьера завершена. Он намерен найти работу за пределами футбола.

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Все комментарии
матос
матос
вчера в 21:52
Чел богат , может до конца дней своих жить и не тужить как и внуки его.
ne gusta
ne gusta
вчера в 19:11
Он же молодой.
112910415
112910415
вчера в 18:41
осознал, однако ! )
shur
shur
вчера в 18:12, ред.
...Аминь! Сенькью говорить не буду! Навесил гири на ноги сборников и буксовал всю дорогу, ссылаясь на тактику, на своё мышление об
игре Старушки Англии!! Тугодум и серая мышь,не впечатлил и свой
шанс упустил, с такими парнями! Верю в перезагрузку!!!
Гость
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