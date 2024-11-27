Саутгейт может закончить тренерскую карьеру

Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился со своим будущим.
Наставник считает, что его тренерская карьера завершена. Он намерен найти работу за пределами футбола.
Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился со своим будущим.
Наставник считает, что его тренерская карьера завершена. Он намерен найти работу за пределами футбола.
игре Старушки Англии!! Тугодум и серая мышь,не впечатлил и свой
шанс упустил, с такими парнями! Верю в перезагрузку!!!
игре Старушки Англии!! Тугодум и серая мышь,не впечатлил и свой
шанс упустил, с такими парнями! Верю в перезагрузку!!!