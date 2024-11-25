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Василий Березуцкий возглавит клуб из чемпионата Азербайджана

вчера, 16:23

Ассистент Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» Василий Березуцкий станет главным тренером «Сабаха». Российский специалист уже прилетел в Баку для согласования последних деталей сделки.

Напомним, Березуцкий помог Слуцкому выиграть серебряные медали чемпионата Китая.

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Все комментарии
FRZZ
FRZZ
сегодня в 10:06
У Мурада Мусаева ничего особенного не получилось в Сабахе, посмотрим как Березуцкий будет работать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:42
Я не хочу тебя обидеть, но каждый нормальный человек понимает, что если ему не советуют что то делать значит они против. Это синонимы в смысловом плане. Не советую - это аналог я против. Или у тебя иные толкования русского языка.? Считаю позорным, что ты не понимая смысла моих слов. называешь их "словоблудием". Если твой словарный запас недостаточен для понимания смысла сказанного мною , то это твои проблемы. Они решаются путем самообразования. Хотя это и непросто. Я бы посоветовал аккуратнее оперировать словами, смысл которых тебе не совсем понятен. Это очень полезно. На этом общение прекращаю, тк считаю его продолжение бесполезным по причине, изложенной выше.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:09
Кто против? Да ты против! Раз поставил дтзлайк на то, что Василий взрослый самодостаточный и самолюбивый человек. По крайней мере я его таковым считаю. Поэтому меня и удивил ваш ответ, что как скажет Слуцкий, так Василий и поступит. Я уверен, что Василий способен и без Слуцкого решить как ему поступить. Ведь ты же так не считаешь.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:04, ред.
Вот дословно:" Только если бы Слуцкий был против, то Вася остался бы при нем." А потом от тебя началось словоблудие.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:32
А кто против. ? Тема дискуссии совсем иная. Не надо уходить от нее.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:31
Я был уверен, что ты, Володя, как "взрослый и самодостаточный" человек не будешь искажать мои слова, хотя такой грешок за тобой и водится. Где я сказал. что "как Слуцкий скажет, так и будет" ? Такого не было. Это твои фантазии. Я сказал, что при подобном длительном сотрудничестве Слуцкого и Березуцкого и с учетом порядочности Василия, он непременно спросит у Слуцкого совета. Так поступают все порядочные мужчины. А дальше я сделал вывод. Если Березуцкий переходит, значит Слуцкий дал добро. И вдруг твое воображение включило термин "рабство" и прочую шелуху. Есть определенная этика отношений порядочных мужчин, долгое время сотрудничавших. Все легко пояснимо. Жаль, что до тебя это не дошло. Победила непонятная упертость. Очень жаль!
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:55
«Василий созрел к работе главным тренером. Он помощником поработал со многими именитыми товарищами. Например, с Виктором Гончаренко и Леонидом Слуцким.

Опыт у него есть, он прошел определенный этап и какие‑то свои наработки у него тоже имеются. Будем надеяться, что у нас появится еще один сильный российский тренер», – сказал Газзаев.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:50
Василий взрослый самодостаточный и самолюбивый человек. По крайней мере я его таковым считаю. Поэтому меня и удивил ваш ответ, что как скажет Слуцкий, так Василий и поступит. Я уверен, что Василий способен и без Слуцкого решить как ему поступить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:44
Удивляет интерпретация моего текста. Речь о том, что Василий поимая, что он во многом обязан Слуцкому своей карьерой начинающего тренера, непрменно спросил совета Слуцкого. И если бы Слуцкий был против, то, зная порядочность братьев Березуцких. Василий бы не пошел туда. Я удивлен вашим умозаключением. Уважение подчиненного к начальнику, который вывел в люди - это признак рабств? Потрясающая логика.! У меня слов нет.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:31
Непонятно то, что не сам Василий, а Слуцкий, исходя из вашего коммента, решает судьбу Василия. Поэтому и возник вопрос о рабстве.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:16
Есть более тонкие отношения чем " рабство". Примеры. Ромащенко ни на шаг от Черчесова. Кафанов ни на шаг от Карпина. Ермакович ни на шаг от Ганчаренко. Они все много лет вместе и о рабстве речи нет. Это общепринятая практика Василий со времен европейского турне Слуцкого работает с ним. Поэтому вне всякого сомнения Василий при уходе получит от Слуцкого добро. Это обычная практика отношений начальника и подчиненного. Что непонятно?
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:06
А Василий что, у Слуцкого в рабстве?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:11
Возможно и так. Только если бы Слуцкий был против, то Вася остался бы при нем.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:40, ред.
Всё гоараздо проще если посмотреть на тренерскую карьеру Василия.

Тренерская карьера
3 января 2019 года Василий и его брат-близнец Алексей присоединились к голландскому клубу «Витесс» в качестве помощников тренера Леонида Слуцкого, который тренировал их в ЦСКА и национальной сборной. В августе 2020 года он вернулся в московский ЦСКА в качестве помощника Виктора Гончаренко, где к нему в феврале 2021 года снова присоединился Алексей. В апреле 2021 года Гончаренко был уволен из ЦСКА и принят на работу в ФК «Краснодар», а Василий последовал за ним в качестве помощника, в то время как Алексей остался в ЦСКА. 5 января 2022 года «Краснодар» уволил Гончаренко и Березуцкого. 10 января 2022 года он вернулся в ЦСКА в качестве помощника своего брата Алексея, который к тому времени стал главным тренером. 15 июня 2022 года он покинул ЦСКА по обоюдному согласию вместе со своим братом.

В начале 2024 года Березуцкий перешёл в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» в качестве помощника Слуцкого.

Как мы видим, Василий ещё ни разу не работал ГЛАВНЫМ тренером, а очень хочется. Поэтому и поехал в Азербайджан.
Capral
Capral
вчера в 17:36
Анатолий Кандауров.

Трудно возразить. Снова соглашусь!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:13
CapralCapral
На этот счет есть прекрасная пословица " Любовь зла, полюбишь и козла"
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:09
Специалист 😁
Capral
Capral
вчера в 17:09
Анатолий Кандауров.

Соглашусь, пожалуй. Не понимаю только, что связывает, такого воспитанного и культурного человека как Слуцкий- с Дзюбой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:58
CapralCapral
Судя по всему Слуцкий для своего друга Дзюбы место готовит. КВН по китайски.
4ppyfgvuk8n6
4ppyfgvuk8n6
вчера в 16:58
Надолго ли такое тренерство????
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:45
Игроки будут называть его уважительно - "насяльника".
Capral
Capral
вчера в 16:40
Какой ужас. И не страшно им...
3p75dgm6cqhy
3p75dgm6cqhy
вчера в 16:30
Тренеровки и игровые матчи будут проходить под музыку Баха, главный дирежер Василий Береза,/Березуцкий/. Удачи, Вася!!!
qra6b3789fh7
qra6b3789fh7
вчера в 16:27
Удачи Васе в Азербайджане!
Гость
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