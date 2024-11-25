Василий Березуцкий возглавит клуб из чемпионата Азербайджана

Ассистент Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» Василий Березуцкий станет главным тренером «Сабаха». Российский специалист уже прилетел в Баку для согласования последних деталей сделки.
Напомним, Березуцкий помог Слуцкому выиграть серебряные медали чемпионата Китая.
Тренерская карьера
3 января 2019 года Василий и его брат-близнец Алексей присоединились к голландскому клубу «Витесс» в качестве помощников тренера Леонида Слуцкого, который тренировал их в ЦСКА и национальной сборной. В августе 2020 года он вернулся в московский ЦСКА в качестве помощника Виктора Гончаренко, где к нему в феврале 2021 года снова присоединился Алексей. В апреле 2021 года Гончаренко был уволен из ЦСКА и принят на работу в ФК «Краснодар», а Василий последовал за ним в качестве помощника, в то время как Алексей остался в ЦСКА. 5 января 2022 года «Краснодар» уволил Гончаренко и Березуцкого. 10 января 2022 года он вернулся в ЦСКА в качестве помощника своего брата Алексея, который к тому времени стал главным тренером. 15 июня 2022 года он покинул ЦСКА по обоюдному согласию вместе со своим братом.
В начале 2024 года Березуцкий перешёл в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» в качестве помощника Слуцкого.
Как мы видим, Василий ещё ни разу не работал ГЛАВНЫМ тренером, а очень хочется. Поэтому и поехал в Азербайджан.
Тренерская карьера
3 января 2019 года Василий и его брат-близнец Алексей присоединились к голландскому клубу «Витесс» в качестве помощников тренера Леонида Слуцкого, который тренировал их в ЦСКА и национальной сборной. В августе 2020 года он вернулся в московский ЦСКА в качестве помощника Виктора Гончаренко, где к нему в феврале 2021 года снова присоединился Алексей. В апреле 2021 года Гончаренко был уволен из ЦСКА и принят на работу в ФК «Краснодар», а Василий последовал за ним в качестве помощника, в то время как Алексей остался в ЦСКА. 5 января 2022 года «Краснодар» уволил Гончаренко и Березуцкого. 10 января 2022 года он вернулся в ЦСКА в качестве помощника своего брата Алексея, который к тому времени стал главным тренером. 15 июня 2022 года он покинул ЦСКА по обоюдному согласию вместе со своим братом.
В начале 2024 года Березуцкий перешёл в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» в качестве помощника Слуцкого.
Как мы видим, Василий ещё ни разу не работал ГЛАВНЫМ тренером, а очень хочется. Поэтому и поехал в Азербайджан.