Игрок «Факела» Каштанов: «Мы могли обыграть „Зенит“ в Кубке»

Нападающий «Факела» считает, что в последних матчах РПЛ воронежцы могли набрать больше очков.

Если брать не только чемпионат, но и Кубок, то могли даже обыграть «Зенит». Много моментов было... В чемпионате имели все шансы Махачкалу дожать. С «Локо» обидно получилось. Пенальти на последних минутах. А так — ничейная игра. Это даже не обсуждается! За «Факел» я дебютировал в матче с «Ростовом», провёл на поле 30 минут. Мы крупно проиграли — 1:4. Пришёл в раздевалку и вообще не понимал, что происходит. Дончане просто издевались над нами всю игру! Как так?! Вот та встреча нам совсем не удалась. А всем остальным соперникам, считаю, дали бой. «Факел» показывает, что может достойно играть с нашими топовыми клубами.