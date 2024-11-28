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Игрок «Факела» Каштанов: «Мы могли обыграть „Зенит“ в Кубке»

вчера, 10:52

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов считает, что в последних матчах РПЛ воронежцы могли набрать больше очков.

Если брать не только чемпионат, но и Кубок, то могли даже обыграть «Зенит». Много моментов было... В чемпионате имели все шансы Махачкалу дожать. С «Локо» обидно получилось. Пенальти на последних минутах. А так — ничейная игра. Это даже не обсуждается! За «Факел» я дебютировал в матче с «Ростовом», провёл на поле 30 минут. Мы крупно проиграли — 1:4. Пришёл в раздевалку и вообще не понимал, что происходит. Дончане просто издевались над нами всю игру! Как так?! Вот та встреча нам совсем не удалась. А всем остальным соперникам, считаю, дали бой. «Факел» показывает, что может достойно играть с нашими топовыми клубами.

Напомним, после шестнадцати туров «Факел» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ (зона стыковых матчей).

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Все комментарии
xstr6g567hpf
xstr6g567hpf
вчера в 11:59
Каштанов что-то не то съел с утра, его то куда понесло?
альсато
альсато
вчера в 11:40
Леша Каштанов давай в следующий раз: поменяем глагол "МОГЛИ" на "СМОГЛИ")))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:32
Не уже ли Лёха не понимает , что его высказывания, скажем так вызывают улыбку, вот если из всего перечисленного им , хоть что то удалось тогда можно было бы и "щёки надувать"...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:06
Как его заносит... А ведь он верит в свои слова. Ну пусть поговорит, если ему так хочется. Узнавать его на улице больше не станут. Обращать на себя внимание нужно игрой, а не болтовнёй. Кто он, вообще, такой? Типичный игрок уровня пердива...
lotsman
lotsman
вчера в 10:59
Если могли, то почему не обыграли? Может БЫ помешало?)
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