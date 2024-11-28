Президент «Ростова» заявил, что клуб полностью доверяет Карпину

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб полностью доверяет главному тренеру команды Валерию Карпину.
У нас полное доверие к Валерию Георгиевичу.
После поражения «Ростова» от «Ахмата» (2:3) в матче 13‑го тура РПЛ Карпин заявил, что его посещают мысли об отставке, но они не связаны с футболом.
В среду «Ростов» дома обыграл «Спартак» (2:1) и по сумме двух матчей вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.
Сейчас, несмотря на определенные трудности и тренерские недочёты, представить у руля команды другого тренера- невозможно!!! Несмотря на то, что вчера в 1-м тайме соперник был обескровлен потерей большинства ведущих игроков, Ростов показал, что может играть в комбинационный и умный футбол.
Сейчас, несмотря на определенные трудности и тренерские недочёты, представить у руля команды другого тренера- невозможно!!! Несмотря на то, что вчера в 1-м тайме соперник был обескровлен потерей большинства ведущих игроков, Ростов показал, что может играть в комбинационный и умный футбол.