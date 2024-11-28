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Президент «Ростова» заявил, что клуб полностью доверяет Карпину

вчера, 10:03

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб полностью доверяет главному тренеру команды Валерию Карпину.

У нас полное доверие к Валерию Георгиевичу.

После поражения «Ростова» от «Ахмата» (2:3) в матче 13‑го тура РПЛ Карпин заявил, что его посещают мысли об отставке, но они не связаны с футболом.

В среду «Ростов» дома обыграл «Спартак» (2:1) и по сумме двух матчей вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:20
После затяжного спада фк "Ростов" сейчас опять на подъеме, до еще много игроков основы вернулись из лазарета (Голенков, Мохеби, Комаров) так что доверие будет продолжаться до конца календарного года, а там будем посмотреть
dd9a92c4eevp
dd9a92c4eevp
вчера в 11:25
Без Валеры Ростов не играл бы так ярко.
lotsman
lotsman
вчера в 10:56
Валера вывел команду в полуфинал Пути РПЛ и естественно доверие к нему сразу повысилось. Он переиграл Станковича. В первом тайме Ростов был на голову сильнее Спартака. В первом тайме дончане пять раз пробили по воротам, три в створ. Спартак ни разу не смог пробить по воротам. Станкович в перерыве сделал замену. Вышли Угальде, Барко, Умяров и Маркиньос. Как раз бразилец едва сразу же не забил: пытался замкнуть в пустые ворота прострел Денисова и упал на газон, столкнувшись с Кучаевым. Карасёв пенальти не дал, хотя вполне мог. Как и позже, когда Жбанов подталкивал Мартинса. Спартак задавил Ростов во втором тайме, Кристофер забил красивый гол, но исправить положение уже не смогли и Спартак вылетел в Пути Регионов. Ростов с важной победой!
Capral
Capral
вчера в 10:43, ред.
После победы все так говорят. Посмотрим на дальнейшие игры Ростова. Но надо признать, что Карпин и Ростов, уже давно слова- синонимы.
Сейчас, несмотря на определенные трудности и тренерские недочёты, представить у руля команды другого тренера- невозможно!!! Несмотря на то, что вчера в 1-м тайме соперник был обескровлен потерей большинства ведущих игроков, Ростов показал, что может играть в комбинационный и умный футбол.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:21
На ум приходит старый клич:"Валера верим! "
Гость
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