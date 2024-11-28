Президент «Ростова» заявил, что клуб полностью доверяет Карпину

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вчера, 10:03

Президент «Ростова» заявил, что клуб полностью доверяет главному тренеру команды .

У нас полное доверие к Валерию Георгиевичу.

После поражения «Ростова» от «Ахмата» (2:3) в матче 13‑го тура РПЛ Карпин заявил, что его посещают мысли об отставке, но они не связаны с футболом.