Обляков: «Играть за сборную — большая честь и ответственность»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков подвёл итоги текущего года для национальной команды.
Играть за национальную сборную — всегда большая честь и ответственность. Считаю, что в матче с Брунеем мы выполнили установку главного тренера — забили рекордное количество голов. Ну, здорово! Как говорится, идём дальше.
Мы все знаем и понимаем, что найти соперников для сборной и договориться с ними сейчас не так просто — у многих команд есть официальные игры и турниры. Здорово, что весной получилось сыграть со сборной Сербии — одна из сильнейших команд, с кем доводилось играть! Мы провели хороший матч, но там, конечно, сказалось и удаление у соперника в начале встречи. В целом, мы довольны результатами всех игр — мы не пропускаем и забиваем много.
Честно признаюсь, с моей стороны бывали и скомканные матчи — но надеюсь, что их было не так много. Я критично отношусь к себе — только так можно расти, развиваться и прогрессировать. Так что продолжаем работать.
Напомним, в 2024 году сборная России провела пять товарищеских игр и во всех из них добилась побед (общая разница мячей 26:0). Обляков принял участие в четырёх матчах, отметившись тремя голами и ассистом.
Полностью согласен и подписываюсь под каждой буквой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Полностью согласен и подписываюсь под каждой буквой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В советское время во всех видах спорта очень много спортсменов были люди в погонах, связанные с МО, МВД, ГБ и пр. и им по Уставу предписывалось при исполнении Гимна прикладывать руку г головному убору, но так как форма одежды в тот момент у них была спортивная, то они принимали стойку "смирно", просто слушая гимн, соответственно и остальные члены команды следовали их примеру. А мода петь гимн и прикладывать руку к сердцу это уже перекочевало к нам из-за границы в девяностые годы.
Болейте за своих, а не против чужих!
В советское время во всех видах спорта очень много спортсменов были люди в погонах, связанные с МО, МВД, ГБ и пр. и им по Уставу предписывалось при исполнении Гимна прикладывать руку г головному убору, но так как форма одежды в тот момент у них была спортивная, то они принимали стойку "смирно", просто слушая гимн, соответственно и остальные члены команды следовали их примеру. А мода петь гимн и прикладывать руку к сердцу это уже перекочевало к нам из-за границы в девяностые годы.
Болейте за своих, а не против чужих!