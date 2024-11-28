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Обляков: «Играть за сборную — большая честь и ответственность»

вчера, 10:28

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков подвёл итоги текущего года для национальной команды.

Играть за национальную сборную — всегда большая честь и ответственность. Считаю, что в матче с Брунеем мы выполнили установку главного тренера — забили рекордное количество голов. Ну, здорово! Как говорится, идём дальше.

Мы все знаем и понимаем, что найти соперников для сборной и договориться с ними сейчас не так просто — у многих команд есть официальные игры и турниры. Здорово, что весной получилось сыграть со сборной Сербии — одна из сильнейших команд, с кем доводилось играть! Мы провели хороший матч, но там, конечно, сказалось и удаление у соперника в начале встречи. В целом, мы довольны результатами всех игр — мы не пропускаем и забиваем много.

Честно признаюсь, с моей стороны бывали и скомканные матчи — но надеюсь, что их было не так много. Я критично отношусь к себе — только так можно расти, развиваться и прогрессировать. Так что продолжаем работать.

Напомним, в 2024 году сборная России провела пять товарищеских игр и во всех из них добилась побед (общая разница мячей 26:0). Обляков принял участие в четырёх матчах, отметившись тремя голами и ассистом.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:29
Приветище, Дружище Дорогой!!!!!!!
Полностью согласен и подписываюсь под каждой буквой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:16
Доброго Здоровья,Capral!
В советское время во всех видах спорта очень много спортсменов были люди в погонах, связанные с МО, МВД, ГБ и пр. и им по Уставу предписывалось при исполнении Гимна прикладывать руку г головному убору, но так как форма одежды в тот момент у них была спортивная, то они принимали стойку "смирно", просто слушая гимн, соответственно и остальные члены команды следовали их примеру. А мода петь гимн и прикладывать руку к сердцу это уже перекочевало к нам из-за границы в девяностые годы.
Болейте за своих, а не против чужих!
yu7hgyth6aqp
yu7hgyth6aqp
вчера в 11:11
Все правильно сказал, жаль что играем в холостую
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:05
А вы можете вспомнить, чтобы игроки сб.СССР пели гимн? Я не припомню. И даже руку к сердцу не прикладывали. Возможно и были редкие и единичные случаи, но массового характера это не носило.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:52
Если такая честь играть за сборную России по футболу, то почему вы, игроки, не поёте перед матчами Гимн своей страны. А ведь на вас смотрят российские болельщики и не только они... Конечно, о патриотизме легко говорить, нужно уважать свою Родину...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:32
Всё конечно это хорошо сказано, но играть на чемпионате мира и Европы куда лучше.
Гость
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