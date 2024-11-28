Обляков: «Играть за сборную — большая честь и ответственность»

Полузащитник ЦСКА и сборной России подвёл итоги текущего года для национальной команды.

Играть за национальную сборную — всегда большая честь и ответственность. Считаю, что в матче с Брунеем мы выполнили установку главного тренера — забили рекордное количество голов. Ну, здорово! Как говорится, идём дальше.

Мы все знаем и понимаем, что найти соперников для сборной и договориться с ними сейчас не так просто — у многих команд есть официальные игры и турниры. Здорово, что весной получилось сыграть со сборной Сербии — одна из сильнейших команд, с кем доводилось играть! Мы провели хороший матч, но там, конечно, сказалось и удаление у соперника в начале встречи. В целом, мы довольны результатами всех игр — мы не пропускаем и забиваем много.

Честно признаюсь, с моей стороны бывали и скомканные матчи — но надеюсь, что их было не так много. Я критично отношусь к себе — только так можно расти, развиваться и прогрессировать. Так что продолжаем работать.