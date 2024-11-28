Чистяков о матче с «Ахматом»: «В Грозном всегда тяжело играть»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Ахмата».
Сложная игра, хотя у нас был большой задел после первого матча. В Грозном всегда тяжело играть, «Ахмат» дома вдвойне заряжен при поддержке родных болельщиков. После второго гола стало попроще, но соперник не сдавался.
В Грозном всегда сложно играть?
А по весенним 5:0 этого и не скажешь...🤭🤭🤭
Там 1-5 счёт был, знаток.
В Грозном всегда сложно играть?
А по весенним 5:0 этого и не скажешь...🤭🤭🤭
Там 1-5 счёт был, знаток.
А по весенним 5:0 этого и не скажешь...🤭🤭🤭
А по весенним 5:0 этого и не скажешь...🤭🤭🤭