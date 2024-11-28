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Чистяков о матче с «Ахматом»: «В Грозном всегда тяжело играть»

вчера, 10:07
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Ахмата».

Сложная игра, хотя у нас был большой задел после первого матча. В Грозном всегда тяжело играть, «Ахмат» дома вдвойне заряжен при поддержке родных болельщиков. После второго гола стало попроще, но соперник не сдавался.

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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 12:57
Capral сегодня в 11:17
В Грозном всегда сложно играть?
А по весенним 5:0 этого и не скажешь...🤭🤭🤭

Там 1-5 счёт был, знаток.
Capral
Capral
вчера в 10:17
В Грозном всегда сложно играть?
А по весенним 5:0 этого и не скажешь...🤭🤭🤭
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