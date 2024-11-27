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Семак высказался о нереализованных моментах Соболева в матче с «Ахматом»

вчера, 20:50
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о нереализованных моментах нападающего Александра Соболева в матче Пути РПЛ Кубка России против «Ахмата».

В моменте с перекладиной Соболев всё правильно делал, а при выходе один в один мог бы сыграть четче. В итоге мы не реализовали много моментов. В конце матча немного подсели из‑за тяжелого поля, поэтому происходили потери.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:27
дэгэвянный
112910415
112910415
сегодня в 05:33
проклятые хейтеры виноваты !
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:50
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:48
Это Семак неповторим...а я так...погулять вышел, как говаривал Глеб Жеглов) 🤝...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:46
Маэстро, Вы- как всегда неподражаем и неповторим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))
Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:43
Перекладывает на перекладину)...
Capral
Capral
вчера в 21:41
У Семака всегда будут виноватые- перекладина, Соболев, поле. А вот футбол Богданыча- пустой как перекладина внутри, о которой он говорит...
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:13, ред.
Ну почему же бесполезный?)...
принес Спартаку 10 млн.€)...
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 20:59
Читаем между строк: " Больше в основе не появится."
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:57
При выходе один на один Соболев откровенно "заменжевался"...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:52
АПсолютно бесполезный игрок...
ykd4u45gasdg
ykd4u45gasdg
вчера в 20:52
Не реализация моментов это его болезнь
Гость
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