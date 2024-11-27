Семак высказался о нереализованных моментах Соболева в матче с «Ахматом»

Наставник «Зенита» высказался о нереализованных моментах нападающего в матче Пути РПЛ Кубка России против «Ахмата».

В моменте с перекладиной Соболев всё правильно делал, а при выходе один в один мог бы сыграть четче. В итоге мы не реализовали много моментов. В конце матча немного подсели из‑за тяжелого поля, поэтому происходили потери.