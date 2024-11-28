Фомин: «Лучше играть со сборными других стран, потому что ты слышишь гимн»

Полузащитник московского «Динамо» ответил на вопрос о нужности матча сборной России против Брунея.

Хочется соперников посильнее, чем Бруней... А так я полностью согласен с Валерием Георгиевичем Карпиным, что лучше играть со сборными других стран. Потому что ты перед матчем слышишь, как играет гимн. Болельщики приходят на тебя посмотреть — мы видели, как много народу пришло и в Краснодаре на Бруней, и в Волгограде на Сирию. Десятки тысяч человек. Раз людям это интересно, то, значит, мы не зря собираемся и играем. Повторюсь, лучше играть со сборными других стран, слышать гимн своей страны перед матчем. А если делать из всего этого шоу, как в случае с матчами против медиакоманд, то все-таки лучше это проводить отдельно от сборной.