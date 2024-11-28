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Фомин: «Лучше играть со сборными других стран, потому что ты слышишь гимн»

вчера, 10:41

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос о нужности матча сборной России против Брунея.

Хочется соперников посильнее, чем Бруней... А так я полностью согласен с Валерием Георгиевичем Карпиным, что лучше играть со сборными других стран. Потому что ты перед матчем слышишь, как играет гимн. Болельщики приходят на тебя посмотреть — мы видели, как много народу пришло и в Краснодаре на Бруней, и в Волгограде на Сирию. Десятки тысяч человек. Раз людям это интересно, то, значит, мы не зря собираемся и играем. Повторюсь, лучше играть со сборными других стран, слышать гимн своей страны перед матчем. А если делать из всего этого шоу, как в случае с матчами против медиакоманд, то все-таки лучше это проводить отдельно от сборной.

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Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:02
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 10:58
    Конечно, лучше играть со сборными... А Гимн России нужно не только слушать, но и петь... А ведь большинство болельщиков видят, что многие игроки не принимают участие в исполнении главной мелодии страны. А может быть нужно просто текст выучить?
    Capral
    Capral
    вчера в 10:49
    Какой текст, какие слова!!!
    Гимн ты можешь послушать и по интернету, не обязательно играть против Кубы и Брунея. И не надо корчить из себя патриота- штрейкбрехеры, никогда патриотами не были!!!
    Гость
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