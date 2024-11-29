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«Ювентус» предлагает Луиса клубам АПЛ

вчера, 10:18

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» получили предложение подписать полузащитника «Ювентуса» и сборной Бразилии Дугласа Луиса.

Напомним, Луис перешёл в туринский клуб из «Астон Виллы» в июле текущего года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 26-летний центральный полузащитник провёл 7 матчей в Серии А и 2 игры в Лиге чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает Луиса в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» рассматривает двух игроков в качестве замены Родри.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ xqqzrsm4c7ky (раскрыть)
вчера в 13:08
Не случайно предлагают этим двум клубам, скорее всего запросят много за него.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:11
На тебе, Боже, что нам негоже.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:34
Не нужен ...от слова совсем...... не усилит игру.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:24
Похоже хапнули, а теперь не знают зачем))) Хотя игрок добротный. Может Сити его взять пока Родри лечится
xqqzrsm4c7ky
xqqzrsm4c7ky
вчера в 10:20
Похоже разочаровались в нем и думают как бы отдать подороже.
Гость
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