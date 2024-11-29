«Ювентус» предлагает Луиса клубам АПЛ

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вчера, 10:18

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» получили предложение подписать полузащитника «Ювентуса» и сборной Бразилии .

Напомним, Луис перешёл в туринский клуб из «Астон Виллы» в июле текущего года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 26-летний центральный полузащитник провёл 7 матчей в Серии А и 2 игры в Лиге чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает Луиса в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» рассматривает двух игроков в качестве замены Родри.