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Каманцев о проверке ЭСК матчей «Крыльев»: «Завершим к середине декабря»

вчера, 20:25

Председатель судейского комитета и Экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев заявил, что проверка игр «Крыльев Советов» завершится к декабрю.

Она пройдет следующим образом. Проводится поминутный анализ матча, дается независимому эксперту ЭСК, который не знает, проверяет и оценивает весь матч. Не только ключевые ошибки, а все решения судей. В конечном счете вводится общий баланс решений, и мы оцениваем, какое отклонение было. Если оно 5-10%, значит, игра проходила без вмешательства судей. Если были ошибки с перекосом в одну сторону, мы составляем несколько заключений экспертов, пришедших к единому выводу. Все эксперты уже долгое время работают по одной методике, мы имеем наглядную таблицу, но сейчас мы оцениваем матчи с помощью разных независимых экспертов. Мы не торопимся, думаю, к середине декабря мы эту проверку завершим.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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Варвар7
Варвар7
вчера в 20:29
"Она пройдет следующим образом" - "Сначала мы произведём все перечисленные мероприятия , потом будем ждать звонка "с верху""...)
Гость
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