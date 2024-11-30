Каманцев о проверке ЭСК матчей «Крыльев»: «Завершим к середине декабря»

Председатель судейского комитета и Экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС заявил, что проверка игр «Крыльев Советов» завершится к декабрю.

Она пройдет следующим образом. Проводится поминутный анализ матча, дается независимому эксперту ЭСК, который не знает, проверяет и оценивает весь матч. Не только ключевые ошибки, а все решения судей. В конечном счете вводится общий баланс решений, и мы оцениваем, какое отклонение было. Если оно 5-10%, значит, игра проходила без вмешательства судей. Если были ошибки с перекосом в одну сторону, мы составляем несколько заключений экспертов, пришедших к единому выводу. Все эксперты уже долгое время работают по одной методике, мы имеем наглядную таблицу, но сейчас мы оцениваем матчи с помощью разных независимых экспертов. Мы не торопимся, думаю, к середине декабря мы эту проверку завершим.