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РФС проводит проверку матчей «Крыльев Советов» за последние два года

сегодня, 08:58

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева про ситуацию с долгом в размере 36 миллионов рублей у «Крыльев Советов».

Мы знаем, что при смене управленческой команды в «Крыльях Советов» и передаче дел, один из сотрудников клуба сообщил о наличии некоего бюджета для работы с футбольными судьями, а также о наличии задолженности перед арбитрами. Эту информацию мы получили от губернатора ещё в октябре, и с октября ведём проверку.

РФС анализирует все матчи «Крыльев Советов» за последние два года, проверка продолжается и будет завершена ориентировочно в декабре. На данный момент в тех матчах, которые были проанализированы и изучены, пока не обнаружено необъективного судейства в пользу «Крыльев Советов».

Что касается нашего отношения к ситуации, – оно самое серьёзное. Информация, которая есть, требует передачи в правоохранительные органы. Как понимаю, губернатор такое обращение уже сделал. Нужно провести проверку, расследование, если есть виновные, то они должны быть наказаны.

У нас нулевая толерантность к неспортивному влиянию на игру. В среду у меня был телефонный разговор с губернатором, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов также встретился с ним лично. Со своей стороны мы готовы сотрудничать и готовы предоставить всю информацию, которая нужна от нас.

Как отметил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев, проверка матчей КС за последние два года проходит по причине того, что, согласно переданной информации, долг сформировался примерно за этот период.

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Все комментарии
Инсаров
Инсаров
сегодня в 18:58
"... Но заметили скромного козлика
И избрали козлом отпущения...

Так враз козла найдут, приведут и бьют
По рогам ему и промеж ему"...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 17:35, ред.
Раз речь идёт о коррупции в судейском корпусе, то необходимо говорить о коррупции в судейском корпусе, и ни о чём более. Лично у меня не возникло даже тени сомнения, что в каком - либо из матчей мелькнул намёк на неё. И не только у меня. Ни в одном комментарии, ни в одном обзоре, ни у специалистов, ни у любого из нас, вечных скептиков, вопросов по судейству не было. По игровым моментам - да, но и только.
Но стоило какому - то мистеру Х из "КС" заикнуться о коррупции, мгновенно пошла волна негатива на эту тему. Несерьёзно. По меньшей мере. А если ещё эту волну "погнал" САМ губернатор, чиновник чистый и неподкупный, голубых кровей, - то сам бог заставляет многих из нас поверить в коррупцию в судействе. Да и как ей не быть ! Достаточно посмотреть на этих подозрительных "лиц в чёрном", чтобы убедиться: да, берут, по - чёрному, в этом нет никаких сомнений !
112910415
112910415
сегодня в 16:56
всё раскроют, всех накажут ! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 15:55, ред.
Причем здесь сколько сунуть, репутация или временной отрезок сезона ??!! Ты, Юра, сути не понимаешь. Арбитр не брать не может. Он в обойме, как всё и вся в футболе нашем.
Тоже касается и остальных ( презики, чинуши, и т.д.)

А Федорищев..., этот неопытный солдат отечества, приоткрыл ящик Пандоры ....
4RT
4RT
сегодня в 14:57
Не тех проверяете,с себя начните
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:16
Все эти разговоры о коррупции в судействе разбиваются о рифы объективного анализа прошедших матчей и положения команды в турнирной таблице. Что я имею ввиду. Если уж речь зашла о якобы подкупе арбитров, то необходимо анализировать игры "КС" в конце сезона, но никак ни в начале его или середине. Чёрт побери, опять приходится разъяснять азы, а именно: подкуп арбитров имеет смысл только в том случае, если команда стоит на вылет и от каждого матча зависит, сколько она наберёт или потеряет очков. Проанализируйте окончание прошлого сезона, и всё станет ясно.
И всё равно дурдом. Рисковать арбитру своей репутацией ради одного-двух матчей ? Имеет стабильный доход, крепкую репутацию, это сколько же ему надо "сунуть" , чтобы он начал подсуживать кому - либо ? И вот когда начинаешь раскладывать по полочкам всю эту дребедень, фантазии, желания и хотелки некоторых подозрительных типов, которым ну очень хочется заявить о себе во всеуслышание, - то возникает желание крикнуть во всю мощь своих лёгких: " Братцы, увольте нас от этой чернухи. Бездоказательной, высосанной из пальца, кому - то померещившейся в страшном сне !" Одним словом, спасите.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:35
Губернатор Самарской области сам признался, что КС потратили очень много на подкуп судей, теперь надо все проверить.
Интересно губер понимал, что он говорил?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:12, ред.
РФС экстренно начал проверять...сам себя...)))
За 2 месяца до выборов Дюкова Дюковым.....
Все злодеи будут неминуемо и сурово наказаны....
И наступит новая счастливая безкоррупционная эра....
(Ну....минимум до следующих выборов...)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:19
И накопают ведь!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:11, ред.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 11:50
    "У нас нулевая толерантность к неспортивному влиянию на игру" кто составил сие безумное предложение с включением слова паразита? вот тут надо разобраться тоже
    DimArk
    DimArk
    сегодня в 11:38
    Насколько я помню, Крылья чаще топили, чем тащили. Может КС платили за то чтобы их честно судили? 😂
    Аксинья
    Аксинья ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 11:32
    Работёнка для КДК привычная но весьма неблагодарная, сомневаюсь что хоть один процент из озвученной суммы попадет в их карман. Другое дело после каждого тура потихоньку доить тренеров за выход из техзоны, команды за минутную задержку в раздевалке и более солидно за банер или речевку болел))
    Futurista
    Futurista ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 11:26, ред.
    Запас карман не тянет и не жмёт)...
    lotsman
    lotsman ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 11:24
    Да. Крылья такой сильный конкурент Зениту, да ещё на домашнем стадионе Зенита, что пришлось такой хитрый ход придумать. Это надо же, держать в тайне эту тему именно для этого момента, когда Крылья готовы размазать Зенит на его домашней арене.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 11:15
    главное РФС в этой проверке не выйти на саму себя
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 11:08, ред.
    Как вовремя это всё...завтра Зенит - Крылья Советов....я ни на что не намекаю)...но и в случайные совпадения не особо верю...тема то давняя...но...ни раньше ни позже)...
    42me28tx886n
    42me28tx886n
    сегодня в 10:55
    Наговорили на свою голову.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 10:38
    Как обычно,, поиски крайнего и не более того.
    rte9f6nzcdj2
    rte9f6nzcdj2
    сегодня в 10:09
    Под Крылышек копают, нашли теперь жертву и будут душить
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 10:06
    Ой нет, наши судьи косячат за бесплатно, в то что они кому то подсуживают ни за что не поверю, они подсуживают антифутбольному хаосу только если.
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 09:43
    Ничего они не найдут
    STVA 1
    STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 09:12
    В первую очередь у них задача найти крайнего и думаю он уже назначен
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 09:06
    Во самарский губер работёнки РФС подкинул - начался усердный поиск "крайних" и "стрелочников" - хорошо хоть работа для судейского комитета привычная...)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:00
    Ждём судей РПЛ в списках Forbes....))
    Гость
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