РФС проводит проверку матчей «Крыльев Советов» за последние два года

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) высказался о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева про ситуацию с долгом в размере 36 миллионов рублей у «Крыльев Советов».

Мы знаем, что при смене управленческой команды в «Крыльях Советов» и передаче дел, один из сотрудников клуба сообщил о наличии некоего бюджета для работы с футбольными судьями, а также о наличии задолженности перед арбитрами. Эту информацию мы получили от губернатора ещё в октябре, и с октября ведём проверку.

РФС анализирует все матчи «Крыльев Советов» за последние два года, проверка продолжается и будет завершена ориентировочно в декабре. На данный момент в тех матчах, которые были проанализированы и изучены, пока не обнаружено необъективного судейства в пользу «Крыльев Советов».

Что касается нашего отношения к ситуации, – оно самое серьёзное. Информация, которая есть, требует передачи в правоохранительные органы. Как понимаю, губернатор такое обращение уже сделал. Нужно провести проверку, расследование, если есть виновные, то они должны быть наказаны.