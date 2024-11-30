РФС проводит проверку матчей «Крыльев Советов» за последние два года

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева про ситуацию с долгом в размере 36 миллионов рублей у «Крыльев Советов».
Мы знаем, что при смене управленческой команды в «Крыльях Советов» и передаче дел, один из сотрудников клуба сообщил о наличии некоего бюджета для работы с футбольными судьями, а также о наличии задолженности перед арбитрами. Эту информацию мы получили от губернатора ещё в октябре, и с октября ведём проверку.
РФС анализирует все матчи «Крыльев Советов» за последние два года, проверка продолжается и будет завершена ориентировочно в декабре. На данный момент в тех матчах, которые были проанализированы и изучены, пока не обнаружено необъективного судейства в пользу «Крыльев Советов».
Что касается нашего отношения к ситуации, – оно самое серьёзное. Информация, которая есть, требует передачи в правоохранительные органы. Как понимаю, губернатор такое обращение уже сделал. Нужно провести проверку, расследование, если есть виновные, то они должны быть наказаны.
У нас нулевая толерантность к неспортивному влиянию на игру. В среду у меня был телефонный разговор с губернатором, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов также встретился с ним лично. Со своей стороны мы готовы сотрудничать и готовы предоставить всю информацию, которая нужна от нас.
Как отметил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев, проверка матчей КС за последние два года проходит по причине того, что, согласно переданной информации, долг сформировался примерно за этот период.
И избрали козлом отпущения...
Так враз козла найдут, приведут и бьют
По рогам ему и промеж ему"...
И избрали козлом отпущения...
Так враз козла найдут, приведут и бьют
По рогам ему и промеж ему"...
Но стоило какому - то мистеру Х из "КС" заикнуться о коррупции, мгновенно пошла волна негатива на эту тему. Несерьёзно. По меньшей мере. А если ещё эту волну "погнал" САМ губернатор, чиновник чистый и неподкупный, голубых кровей, - то сам бог заставляет многих из нас поверить в коррупцию в судействе. Да и как ей не быть ! Достаточно посмотреть на этих подозрительных "лиц в чёрном", чтобы убедиться: да, берут, по - чёрному, в этом нет никаких сомнений !
Но стоило какому - то мистеру Х из "КС" заикнуться о коррупции, мгновенно пошла волна негатива на эту тему. Несерьёзно. По меньшей мере. А если ещё эту волну "погнал" САМ губернатор, чиновник чистый и неподкупный, голубых кровей, - то сам бог заставляет многих из нас поверить в коррупцию в судействе. Да и как ей не быть ! Достаточно посмотреть на этих подозрительных "лиц в чёрном", чтобы убедиться: да, берут, по - чёрному, в этом нет никаких сомнений !
Тоже касается и остальных ( презики, чинуши, и т.д.)
А Федорищев..., этот неопытный солдат отечества, приоткрыл ящик Пандоры ....
Тоже касается и остальных ( презики, чинуши, и т.д.)
А Федорищев..., этот неопытный солдат отечества, приоткрыл ящик Пандоры ....
И всё равно дурдом. Рисковать арбитру своей репутацией ради одного-двух матчей ? Имеет стабильный доход, крепкую репутацию, это сколько же ему надо "сунуть" , чтобы он начал подсуживать кому - либо ? И вот когда начинаешь раскладывать по полочкам всю эту дребедень, фантазии, желания и хотелки некоторых подозрительных типов, которым ну очень хочется заявить о себе во всеуслышание, - то возникает желание крикнуть во всю мощь своих лёгких: " Братцы, увольте нас от этой чернухи. Бездоказательной, высосанной из пальца, кому - то померещившейся в страшном сне !" Одним словом, спасите.
И всё равно дурдом. Рисковать арбитру своей репутацией ради одного-двух матчей ? Имеет стабильный доход, крепкую репутацию, это сколько же ему надо "сунуть" , чтобы он начал подсуживать кому - либо ? И вот когда начинаешь раскладывать по полочкам всю эту дребедень, фантазии, желания и хотелки некоторых подозрительных типов, которым ну очень хочется заявить о себе во всеуслышание, - то возникает желание крикнуть во всю мощь своих лёгких: " Братцы, увольте нас от этой чернухи. Бездоказательной, высосанной из пальца, кому - то померещившейся в страшном сне !" Одним словом, спасите.
Интересно губер понимал, что он говорил?
Интересно губер понимал, что он говорил?
За 2 месяца до выборов Дюкова Дюковым.....
Все злодеи будут неминуемо и сурово наказаны....
И наступит новая счастливая безкоррупционная эра....
(Ну....минимум до следующих выборов...)
За 2 месяца до выборов Дюкова Дюковым.....
Все злодеи будут неминуемо и сурово наказаны....
И наступит новая счастливая безкоррупционная эра....
(Ну....минимум до следующих выборов...)
Кодла наперсточников-"букмекеров" из сообщества XБетов на всех договорняках живут уж давно..., стесно судейский корпус и презики клубов в доле, отстегивая наверх процент главной Свиноматке, которая тут вью даёт. А дурачьё ..., дурачьё порит дешевое - недоброженное пиво в Бирже, делает ставки на свои крохи, и кормит их.
Все всё знают, делая морду лопатой...
Кодла наперсточников-"букмекеров" из сообщества XБетов на всех договорняках живут уж давно..., стесно судейский корпус и презики клубов в доле, отстегивая наверх процент главной Свиноматке, которая тут вью даёт. А дурачьё ..., дурачьё порит дешевое - недоброженное пиво в Бирже, делает ставки на свои крохи, и кормит их.
Все всё знают, делая морду лопатой...