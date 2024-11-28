Алаев: «Попросили Федорищева создать совместную группу для расследования»

Президент РПЛ сообщил, что лига просит губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева совместно расследовать судейскую коррупцию.

Мы вчера созванивались с Вадимом Андреевым, обсуждали его возможное участие в заседании. Но потом он сказал, что по определенным причинам принять участие не сможет. Будет представитель губернатора. Правовой статус очень простой. Мы на базе РПЛ не стали создавать органов и комиссий. Мы в формулировках к губернатору просим его в удобном ему формате создать совместную группу, комиссию и иные площадки, привлечь нас и вместе провести расследование. Ждем ответа. Надеюсь, что сегодня мы решим, по какому пути пойдем.