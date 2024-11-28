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Алаев: «Попросили Федорищева создать совместную группу для расследования»

вчера, 16:32

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что лига просит губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева совместно расследовать судейскую коррупцию.

Мы вчера созванивались с Вадимом Андреевым, обсуждали его возможное участие в заседании. Но потом он сказал, что по определенным причинам принять участие не сможет. Будет представитель губернатора. Правовой статус очень простой. Мы на базе РПЛ не стали создавать органов и комиссий. Мы в формулировках к губернатору просим его в удобном ему формате создать совместную группу, комиссию и иные площадки, привлечь нас и вместе провести расследование. Ждем ответа. Надеюсь, что сегодня мы решим, по какому пути пойдем.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 22:38
Губернатор уже дал заднюю. Вместо себя послал представителя. А тот скажет что не в курсе дел и пошлёт к своему секретарю по связям с общественностью.............)
ABir
ABir
вчера в 22:21
Похоже будут посадки и дисквалификации
Futurista
Futurista
вчера в 17:29
)...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:15
Алаев, хватит имитировать бурную деятельность... К чему это слишком демонстративное, показное освещение в средствах массовой информации того, что ещё не произошло. Вы никого не поймали, а уже столько шума - делаете так, как делать не надо...
m2g7gz3w7vs3
m2g7gz3w7vs3
вчера в 17:00
Ждём новые отмазки от губера...
112910415
112910415
вчера в 16:45
люди губернатора и персонажи РПЛ образуют следственную группу ?!
Гость
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