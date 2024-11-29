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Личка: «Коррупция была и в Бундеслиге»

вчера, 11:51

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал источнику о том, видел ли он заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судействе.

Заявления губернатора Самарской области? Нет, не видел. Я вообще не слежу, в «Телеграм» не захожу, для меня это новость. Коррупция была и в Бундеслиге. Это значит, что всё может быть. Вы сами знаете, что такие ситуации бывали и в Германии, и в других странах. Зависит всё от того, хотим или не хотим мы это решать. Честно скажу, что эта информация новая для меня.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 16:22, ред.
У Личкu классно получается материться на прессухах, вот, пусть этим и занимается... Как говорил профессор Преображенский: "каждый должен заниматься своим делом, то-есть, чисткой сараев"!!!
Capral
Capral
вчера в 16:14
О коррупции в итальянском футболе мне неизвестно, итальянским не владею и футбол из Италии смотрю не часто. А про немецкий знаю, читаю и в курсе многих громких дел...
Casa_Nostra
Casa_Nostra
вчера в 16:13
    Capral
    Capral
    вчера в 16:12
    Можно и обычный скандал возвести в ранг коррупции, но это не значит, что это правда. А Личка, как и положено деревенщине, в известной поговорке: "Слышал звон, да не знает где он"...

    Всё, разговор закончен, я ушел. На Соккере еще много интересной информации, которую можно обсудить...
    Casa_Nostra
    Casa_Nostra
    вчера в 16:11
    Я ничего не должен. Я просто знаю про этот факт коррупции в бундеслиге, так же как и про Серию А и про Марсель.
    Вот сам ищи и опровергай это. Ты же хочешь доказать, что слова Лички не правда. Пока я подтвердил его слова. А вот ты не предоставил ничего, что бы говорило о том, что эта история неправда.
    Capral
    Capral
    вчера в 16:08
    Если бы ты знал немецкий язык как я, ты должен был бы сразу представить непосредственно на немецком языке информацию о коррупции в Германии. А говорить о том, что ты взял эту подозрительную инфу из разных европейских источников- несерьезно.
    Я всегда даю информацию исключительно на немецком языке об информации, о которой, нигде кроме Германии не найдешь. В этом её ценность. А перепечатки- это как польские джинсы в советское время- вид имеют, но качество 62овоё...
    Casa_Nostra
    Casa_Nostra
    вчера в 16:06
    И с чего я должен искать немецкие источники живя в России. Мне они на... не нужны.
    Просто это довольно известное громкое дело в 70-х годах. И странно когда о нём ничего не знают.
    Casa_Nostra
    Casa_Nostra
    вчера в 16:04
    Бытовуха??? Там кучу игроков дисквалифицировали из-за участия в договорных матчах. Это коррупция. Личка на 100% прав. А если кто-то чего-то не знал и не хочет теперь с этим смириться, это не его проблемы.
    Casa_Nostra
    Casa_Nostra
    вчера в 16:02
    Про этот коррупционный скандал есть информация на любых источниках, немецких, английских, испанских, итальянских. Это известный факт.
    Да да сплетня. Причём тут российские ресурсы, если я эту информация находил и на английских источниках и на других.
    Capral
    Capral
    вчера в 16:01
    В Германии, как и в любой стране имеются свои недостатки и в большом количестве, и на разных уровнях- в том числе и в футболе. Однако не следует превращать обычную бытовуху- в громкий коррупционный скандал, которого в природе не существует!!!
    Capral
    Capral
    вчера в 15:57, ред.
    Не собираешься искать- нечего говорить. Ссылку, конкретную на немецкие источники о коррупции в немецком футболе!!!
    Футболом интересуюсь, и если ты заметил, а ты точно заметил, я- всегда даю ссылку на немецком языке, на тот или иной комментарий!!! А то что ты привел- это туфта, взятая непонятно откуда. Скорей всего- обычная сплетня, жёстко подогретая российскими блогерами или продажными журналюгами...
    Casa_Nostra
    Casa_Nostra
    вчера в 15:53
    Это известный факт. И как человек живущий в Германии и типа интересующийся футболом может это не знать, мне непонятно.
    Не собираюсь даже искать немецкие источники. Про эту историю знают многие любители футбола.
    Capral
    Capral
    вчера в 15:49
    Дай мне ссылку- исключительно на немецкие источники, а не на сомнительные российские!!!
    Capral
    Capral ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 15:48
    Ваня, Приветище Дружище Дорогой!!!!!

    Эта деревенщина как обычно всё перепутал. Да, пару лет назад был небольшой скандал по поводу одного немецкого клерка, который, якобы, хотел в одну из футбольных структур внедрить своего сына, если можно так сказать вне очереди и по блату. Но это не называется коррупцией и дачи взятки доказанным не было.
    Casa_Nostra
    Casa_Nostra
    вчера в 15:46
    Торг уместен
    История с договорными матчами началась за семь туров до конца сезона 1970/71. В зоне вылета находились «Киккерс» и «Рот-Вайс Оберхаузен». На очко впереди шел «Айнтрахт» из Франкфурта, еще на одно – «Арминия», только что с трудом обыгравшая футболистов из Оберхаузена. Перед матчем 28-го тура в Гельзенкирхене боссы клуба из Билефельда, не уверенные в успехе своей команды, предложили коллегам из «Шальке», занимавшим четвертое место, проиграть за 40 000 немецких марок. Сделка была одобрена, на 83-й минуте «Арминия» забила единственный мяч и взяла важнейшие два очка.

    5 мая «в игру» вступил «Киккерс». Президент клуба Хорст-Грегорио Канеллас вынужден был согласиться на шантаж вратаря «Кельна» и сборной ФРГ, участника ЧМ-1970 Манфреда Манглица, который потребовал с него 25 000 марок за надежную игру против конкурента «Киккерса», еще одного клуба из низов таблицы – «Рот-Вайс Эссена».

    22 мая история повторилась, но на сей раз Манглиц не справился с задачей и пропустил четыре мяча от Оберхаузена. Эта «подстава» сыграла решающую роль в раскрытии всего клубка махинаций. В тот же день проблемы поджидали и «Арминию», которая через защитника Герда Кенчке передала 60 000 марок «Дуйсбургу», но игрок «забыл» поделиться с командой, и та выиграла 4:1. Деньги за вычетом своей доли Кенчке вскоре вернул.

    Еще через неделю, за тур до финиша, «Арминия» заплатила 15 000 трем игрокам «Штутгарта» – и добыла победу 1:0. Перед заключительными встречами Билефельд и Оффенбах делили 15–16-е места, на очко опережая Оберхаузен. Разумеется, в последний день, 5 июня, ставки кратно выросли.

    Подарок на юбилей
    «Киккерс» заканчивал чемпионат в Кельне, и Канеллас заранее поинтересовался у Манглица, сколько тот хочет, чтобы не мешать Оффенбаху остаться в Бундеслиге. Вратарь затребовал 100 000 для себя и пятерых партнеров. Он снова взял на себя больше, чем мог унести: остальные игроки «Кельна», не знавшие о взятке, легко разобрались с аутсайдером – 4:2.

    О том, заплатил ли Оберхаузен «Айнтрахту» из Брауншвейга, история умалчивает, но ничья 1:1 стала для «Рот-Вайса» спасительной: он догнал «Киккерса» по очкам и опередил по разности мячей. Впрочем, известно, что «Айнтрахт» упирался умеренно, ведь его игроков мотивировала «Арминия», предложившая за положительный для нее исход (как минимум ничью) 120 000, а затем взвинтив ценник до 170 000. Сотня перекочевала в карманы игроков «Айнтрахта» еще до игры, а после ничейного исхода сошлись на доплате в 40 000.

    Параллельно два персонажа обрабатывали «Герту». Канеллас через полузащитников Бернда Пацке (еще один игрок сборной ФРГ) и Тассо Вильда собирался передать берлинцам 140 000 за победу над «Арминией». Но те отказались: клуб из Билефельда уже пообещал им 220 000 за нужный результат, а в итоге, победив 1:0, раскошелился на 250 000.

    Канеллас чувствовал себя униженным. Мало того, что отвергли его деньги и выбросили его клуб из Бундеслиги. 6 июня, на следующий день после вылета «Киккерса», президент отмечал 50-летний юбилей – и вот такой подарок получил ко дню рождения. В самый разгар торжества, на котором присутствовали многие деятели немецкого футбола – например, главный тренер сборной ФРГ Гельмут Шен, – Канеллас включил на магнитофоне кассету с записями телефонных разговоров, касавшихся «договорняков» и взяток с его участием.

    Суд идет
    Расследование было стремительным и беспощадным. Председатель контрольного комитета немецкого футбольного союза Ханс Киндерман, превратившийся на время разбирательств в прокурора, вскрыл все, что мог. Удалось обнаружить коррупционные выплаты на 1,1 млн дойчмарок. Причастными к футбольному жульничеству оказались в том числе игроки, хорошо известные на международной арене, такие как защитник Клаус Фихтель, нападающий Райнхард Либуда, молодой и талантливый бомбардир Клаус Фишер. Им тоже досталось.

    Приговоры объявляли поэтапно с июля 1971 г. до апреля 1973 г. Дисквалификациям – от полугода до пожизненных – подверглись 52 игрока и официальных представителя из семи клубов, включая, естественно, и Канелласа. В «Шальке» под трибунал попали 13 человек, в «Герте» – 15, а в Брауншвейге вообще 16. Впоследствии, правда, многие футболисты, получившие бессрочные дисквалификации, были помилованы и вернулись на поле. К тому же запрет на профессию действовал только на территории ФРГ и потому часть отлученных тут же отправилась играть за границу (в основном в Нидерланды).

    Когда пришла пора наказывать «Арминию», она уже вступила в новый чемпионат Бундеслиги. Поступили просто: ей решили не начислять очков, заведомо закрепив на последнем месте. Тот сезон вошел в историю клуба из Билефельда как «сезон-призрак». Затем у «Арминии» отобрали лицензию, изгнали в региональную лигу и обязали выплатить штраф в 50 000 марок.

    «Киккерс» лишился лицензии раньше – летом 1971 г. Но через год клуб был прощен. Все-таки его президент, несмотря на явную вину и мошеннические наклонности, сделал доброе дело: обнародовал хотя бы небольшую часть «договорняков», процветавших в футболе.

    Не надо думать, что умнее всех. Вот доказательства слов Лички.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 15:41
    Коррупция в немецком футболе это серьёзное обвинение.
    Capral
    Capral
    вчера в 14:07
    В Германии была коррупция?!
    Деревенщина, где доказательства?! А если я тебя опровергну, и публично?! Ответишь за базар!?
    Сколько здесь живу- никогда, ничего подобного не слыхал!!! Здесь конечно своего бардака хватает, но в футболе такого не слыхал!!!
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 12:17
    БЛ далеко в этом плане до РФПЛ.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 12:09
    Хватит уже переливать из пустого в порожнее... Если нет достоверной информации, нечего и болтать... А тебе, Личка, о Динамо нужно думать или забыл, что тренер... Ты думай о футболе, а с коррупцией и без тебя разберутся.
    u48t2n95d2fw
    u48t2n95d2fw
    вчера в 12:01
    Ну в таком случае ждём цикл его увлекательнейших, особенно для правоохранительных органов, рассказов под названием "Личка и наличка"!
    5kt5cmmjan25
    5kt5cmmjan25
    вчера в 11:59
    Личка лично об этом был осведомлен.
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