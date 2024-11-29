Личка: «Коррупция была и в Бундеслиге»

Главный тренер московского «Динамо» рассказал источнику о том, видел ли он заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судействе.

Заявления губернатора Самарской области? Нет, не видел. Я вообще не слежу, в «Телеграм» не захожу, для меня это новость. Коррупция была и в Бундеслиге. Это значит, что всё может быть. Вы сами знаете, что такие ситуации бывали и в Германии, и в других странах. Зависит всё от того, хотим или не хотим мы это решать. Честно скажу, что эта информация новая для меня.