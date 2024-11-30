«Динамо» планирует пригласить Зарему Салихову на матч с «Химками»

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вчера, 17:38

Московское «Динамо» планирует пригласить на матч 17-го тура РПЛ с «Химками».

Прочитали заявление и сразу начали искать в интернете фотографии Заремы Равилевны с кубком. Поисковик выдал много интересных фото – но, к сожалению, все они были без кубка. Мы видим инициативность, глубокую погруженность и устойчивый интерес к нашему клубу, поэтому готовы более детально обсудить креативные идеи и концепцию, желательно подкрепленные финансовой поддержкой инвестора. В связи с этим мы пригласим Зарему Равилевну на наш новогодний матч с «Химками» – 8 декабря на «ВТБ Арену», где у нее будет возможность ближе познакомиться с нашим клубом. К слову, эту игру планируют посетить Александр Мостовой, недавно прошедший стажировку в «Динамо», и другие статусные гости.

Ранее супруга бывшего владельца «Спартака» и глава совета директоров «Динамо» обменялись высказываниями.

Гафин сказал: «Не считаю, что должен как-то относиться к высказываниям домохозяйки из Уфы. Здорово, что и такая аудитория следит за клубом».

На что Салихова ответила: «Как назвать тех, кто проиграл домохозяйке из Уфы в финале Кубка? У домохозяйки хотя бы фото с Кубком есть. А у коренного москвича – нет».