«Динамо» планирует пригласить Зарему Салихову на матч с «Химками»

Московское «Динамо» планирует пригласить Зарему Салихову на матч 17-го тура РПЛ с «Химками».
Прочитали заявление и сразу начали искать в интернете фотографии Заремы Равилевны с кубком. Поисковик выдал много интересных фото – но, к сожалению, все они были без кубка. Мы видим инициативность, глубокую погруженность и устойчивый интерес к нашему клубу, поэтому готовы более детально обсудить креативные идеи и концепцию, желательно подкрепленные финансовой поддержкой инвестора. В связи с этим мы пригласим Зарему Равилевну на наш новогодний матч с «Химками» – 8 декабря на «ВТБ Арену», где у нее будет возможность ближе познакомиться с нашим клубом. К слову, эту игру планируют посетить Александр Мостовой, недавно прошедший стажировку в «Динамо», и другие статусные гости.
Ранее супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна и глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин обменялись высказываниями.
Гафин сказал: «Не считаю, что должен как-то относиться к высказываниям домохозяйки из Уфы. Здорово, что и такая аудитория следит за клубом».
На что Салихова ответила: «Как назвать тех, кто проиграл домохозяйке из Уфы в финале Кубка? У домохозяйки хотя бы фото с Кубком есть. А у коренного москвича – нет».
Зарема никогда не проигрывает словесных дуэлей....
Ибо умна...интеллектуальна и остроумна......
И....она действующий Чемпион мира по таким вот словесным перепалкам...
А победить её.....её же оружием - невозможно....
Зарема никогда не проигрывает словесных дуэлей....
Ибо умна...интеллектуальна и остроумна......
И....она действующий Чемпион мира по таким вот словесным перепалкам...
А победить её.....её же оружием - невозможно....
Её прямо-таки животная ненависть к Динамо была заметна ещё в период, когда она была звездой телеги. Заглядывал тогда на её канал- хотелось узнать, что ж такого Динамо ей сделало, чтобы так убиваться..)
Даже спросил её однажды там об этом.
Спросил доброжелательно и вежливо. Наверное, слишком вежливо, ибо она мгновенно распознала во мне динамовского болельщика и сразу же забанила,
как банила многих других- неспартачей, так что прояснить тему не получилось..))
Но вообще странно, она тётка шустрая и вроде неглупая, но не понимает простой вещи- в России пиар работает иначе, чем на Западе, знак известности в России неважен, гораздо важнее просто количество упоминаний, и чем Зарема больше распаляется, тем становится всё более полезным пиар-агентом Динамо..))
Её прямо-таки животная ненависть к Динамо была заметна ещё в период, когда она была звездой телеги. Заглядывал тогда на её канал- хотелось узнать, что ж такого Динамо ей сделало, чтобы так убиваться..)
Даже спросил её однажды там об этом.
Спросил доброжелательно и вежливо. Наверное, слишком вежливо, ибо она мгновенно распознала во мне динамовского болельщика и сразу же забанила,
как банила многих других- неспартачей, так что прояснить тему не получилось..))
Но вообще странно, она тётка шустрая и вроде неглупая, но не понимает простой вещи- в России пиар работает иначе, чем на Западе, знак известности в России неважен, гораздо важнее просто количество упоминаний, и чем Зарема больше распаляется, тем становится всё более полезным пиар-агентом Динамо..))