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«Динамо» планирует пригласить Зарему Салихову на матч с «Химками»

вчера, 17:38
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ХимкиХимки08.12.2024 в 14:00 Не начался

Московское «Динамо» планирует пригласить Зарему Салихову на матч 17-го тура РПЛ с «Химками».

Прочитали заявление и сразу начали искать в интернете фотографии Заремы Равилевны с кубком. Поисковик выдал много интересных фото – но, к сожалению, все они были без кубка. Мы видим инициативность, глубокую погруженность и устойчивый интерес к нашему клубу, поэтому готовы более детально обсудить креативные идеи и концепцию, желательно подкрепленные финансовой поддержкой инвестора. В связи с этим мы пригласим Зарему Равилевну на наш новогодний матч с «Химками» – 8 декабря на «ВТБ Арену», где у нее будет возможность ближе познакомиться с нашим клубом. К слову, эту игру планируют посетить Александр Мостовой, недавно прошедший стажировку в «Динамо», и другие статусные гости.

Ранее супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна и глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин обменялись высказываниями.

Гафин сказал: «Не считаю, что должен как-то относиться к высказываниям домохозяйки из Уфы. Здорово, что и такая аудитория следит за клубом».

На что Салихова ответила: «Как назвать тех, кто проиграл домохозяйке из Уфы в финале Кубка? У домохозяйки хотя бы фото с Кубком есть. А у коренного москвича – нет».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:10
А кто Вам сказал, что он солидный? Был бы солидным- прошёл бы мимо и не заметил. Но в том то всё и дело, что ограниченное воспитание не позволило поступить умно и корректно. Это обычное жлобство мещанина, случай нередкий... Я уже не говорю о том, что сама перепалка с женщиной, даже, если она неправа- настоящего мужика не красит. Ну а каком воспитании идет речь, после ролика со свиньями? Типичный примитивизм, обычного обывателя попавшего в структуру торгашей...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:54
Зря он так....
Зарема никогда не проигрывает словесных дуэлей....
Ибо умна...интеллектуальна и остроумна......
И....она действующий Чемпион мира по таким вот словесным перепалкам...
А победить её.....её же оружием - невозможно....
pomor445
pomor445 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:01
Они, похоже, тоже не жалеют: отряд не заметил потери бойца.
pomor445
pomor445
вчера в 19:56, ред.
Не дадут скандальной бабе уйти в забвение. Ей такие неврастеники, как этот Гафин, что глоток воздуха. Она же без скандала жизни не мыслит.
adekvat
adekvat
вчера в 18:57
Тоже про гуглил ни с кубком, ни почему то в раздельном купальнике фото не обнаружил.
баск
баск
вчера в 18:55, ред.
Неплохо потроллили тётку, беззлобно, но симпатично)

Её прямо-таки животная ненависть к Динамо была заметна ещё в период, когда она была звездой телеги. Заглядывал тогда на её канал- хотелось узнать, что ж такого Динамо ей сделало, чтобы так убиваться..)
Даже спросил её однажды там об этом.

Спросил доброжелательно и вежливо. Наверное, слишком вежливо, ибо она мгновенно распознала во мне динамовского болельщика и сразу же забанила,
как банила многих других- неспартачей, так что прояснить тему не получилось..))

Но вообще странно, она тётка шустрая и вроде неглупая, но не понимает простой вещи- в России пиар работает иначе, чем на Западе, знак известности в России неважен, гораздо важнее просто количество упоминаний, и чем Зарема больше распаляется, тем становится всё более полезным пиар-агентом Динамо..))
ABir
ABir
вчера в 18:39
Не солидно вступать в словесную перепалку с женщиной солидному футбольному функционеру известного клуба
Capral
Capral
вчера в 18:34
Мда, вот кто руководит, некогда Великим и Славным Клубом... Ролики про свиней, публичная ругaнь с женщиной. Ну всё правильно, а что еще ожидать от гафла и компашки. Правильный выбор я сделал, нисколько не жалею.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:25
Зачем ее опять достают из корзины для удаленных излишков?
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:49
Гафин сам как домохозяйка((( Слов нет
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:47
А надо было Гафину заводить Зарему?
Гость
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