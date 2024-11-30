УМВД начало доследственную проверку после заявления главы Самарской области

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вчера, 14:22

По информации источника, УМВД России по Самарской области начало доследственную проверку после заявления губернатора Вячеслава Федорищева о долге «Крыльев Советов» в размере 36 миллионов рублей.

Проверка идёт сразу по нескольким статьям, включая 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). По словам «Базы» со ссылкой на источники, сотрудники полиции опросили уже несколько человек, в том числе руководителей клуба из Самары.