УМВД начало доследственную проверку после заявления главы Самарской области

По информации источника, УМВД России по Самарской области начало доследственную проверку после заявления губернатора Вячеслава Федорищева о долге «Крыльев Советов» в размере 36 миллионов рублей.
Проверка идёт сразу по нескольким статьям, включая 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). По словам «Базы» со ссылкой на источники, сотрудники полиции опросили уже несколько человек, в том числе руководителей клуба из Самары.
После внеочередного собрания клубов РПЛ 28 ноября Федорищев заявил, что передал факты в правоохранительные органы. Однако, как сообщает «База», источники утверждают, что проверка началась именно по факту публикации в СМИ, а сам глава региона в органы с заявлением не обращался.