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УМВД начало доследственную проверку после заявления главы Самарской области

вчера, 14:22

По информации источника, УМВД России по Самарской области начало доследственную проверку после заявления губернатора Вячеслава Федорищева о долге «Крыльев Советов» в размере 36 миллионов рублей.

Проверка идёт сразу по нескольким статьям, включая 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). По словам «Базы» со ссылкой на источники, сотрудники полиции опросили уже несколько человек, в том числе руководителей клуба из Самары.

После внеочередного собрания клубов РПЛ 28 ноября Федорищев заявил, что передал факты в правоохранительные органы. Однако, как сообщает «База», источники утверждают, что проверка началась именно по факту публикации в СМИ, а сам глава региона в органы с заявлением не обращался.

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Все комментарии
Игорь Никитенко 1
Игорь Никитенко 1 ответ md8cwzek5vkh (раскрыть)
вчера в 18:49
Наболтал себе во вред . Это точно , пацан малолетний . Лучше бы вывозом мусора занялся .
112910415
112910415
вчера в 17:06
буря перед затишьем )
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:48, ред.
Всё ещё не интересно, давайте про Дзюбу с Геничем
md8cwzek5vkh
md8cwzek5vkh
вчера в 15:21
Наболтал Славик много лишнего. Как выяснилось, это Федорищев пацанчег 35-летний всего
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:43
Во началась заваруха...
Гость
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