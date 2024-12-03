«Арсенал» сыграет с МЮ в 3-м раунде Кубка Англии

Прошла жеребьёвка 3-го раунда Кубка Англии.
Встречи пройдут 11 и 12 января 2025 года.
«Саутгемптон» – «Суонси»
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»
«Эксетер» – «Оксфорд»
«Лейтон Ориент» – «Дерби Каунти»
«Рединг» – «Бернли»
«Астон Вилла» – «Вест Хэм»
«Норвич» – «Брайтон»
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»
«Миллуолл» – «Дагенхэм»
«Ливерпуль» – «Аккрингтон Стэнли»
«Бристоль Сити» – «Вулверхэмптон»
«Престон» – «Чарльтон»
«Челси» – «Моркэм»
«Мидлсбро» – Блэкберн»
«Борнмут» – «Вест Бромвич»
«Мэнсфилд» – «Уиган»
«Тэмуорт» – «Тоттенхэм»
«Халл» – «Донкастер»
«Сандерленд» – «Сток Сити»
«Лестер» – «КПР»
«Брентфорд» – «Плимут»
«Ковентри» – «Шеффилд Уэнсдей»
«Ньюкасл» – «Бромли»
«Эвертон» – «Питерборо»
«Уиком» – «Портсмут»
«Бирмингем» – «Линкольн Сити»
«Лидс» – «Хэррогит»
«Ноттингем Форест» – «Лутон»
«Шеффилд Юнайтед» – «Кардифф»
«Ипсвич» – «Бристоль Роверс»
«Фулхэм» – «Уотфорд»
«Кристал Пэлас» – «Стокпорт»