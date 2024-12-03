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«Арсенал» сыграет с МЮ в 3-м раунде Кубка Англии

сегодня, 08:23

Прошла жеребьёвка 3-го раунда Кубка Англии.

Встречи пройдут 11 и 12 января 2025 года.

«Саутгемптон» – «Суонси»

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»

«Эксетер» – «Оксфорд»

«Лейтон Ориент» – «Дерби Каунти»

«Рединг» – «Бернли»

«Астон Вилла» – «Вест Хэм»

«Норвич» – «Брайтон»

«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»

«Миллуолл» – «Дагенхэм»

«Ливерпуль» – «Аккрингтон Стэнли»

«Бристоль Сити» – «Вулверхэмптон»

«Престон» – «Чарльтон»

«Челси» – «Моркэм»

«Мидлсбро» – Блэкберн»

«Борнмут» – «Вест Бромвич»

«Мэнсфилд» – «Уиган»

«Тэмуорт» – «Тоттенхэм»

«Халл» – «Донкастер»

«Сандерленд» – «Сток Сити»

«Лестер» – «КПР»

«Брентфорд» – «Плимут»

«Ковентри» – «Шеффилд Уэнсдей»

«Ньюкасл» – «Бромли»

«Эвертон» – «Питерборо»

«Уиком» – «Портсмут»

«Бирмингем» – «Линкольн Сити»

«Лидс» – «Хэррогит»

«Ноттингем Форест» – «Лутон»

«Шеффилд Юнайтед» – «Кардифф»

«Ипсвич» – «Бристоль Роверс»

«Фулхэм» – «Уотфорд»

«Кристал Пэлас» – «Стокпорт»

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:06
А Миллуолл с Дагестаном сыграет, тоже интересно))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:05
Ух наконец-то МС выиграет и прервет свою неудачную серию!)))
shur
shur
сегодня в 09:44, ред.
...Сегодня на манеже! Смертельный номер! Пушкари против Дьяволов!!!
112910415
112910415
сегодня в 09:34
не готов пока МЮ у Арсенала выигрывать !
lotsman
lotsman
сегодня в 09:17
Арсенал должен выиграть.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:37
Это уже серьезное противостояние...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:31
Гарантированно два клуба АПЛ покинут турнир.
v3ug26g3zj8h
v3ug26g3zj8h
сегодня в 08:27
Обоим клубам не повезло, придется ставить основные составы.
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