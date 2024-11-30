Прошла жеребьёвка следующего раунда Пути регионов и РПЛ Кубка России

Состоялась жеребьёвка второго этапа 1/4 финала Пути регионов и полуфиналов Пути РПЛ Кубка России.
Путь регионов
«Краснодар» — «Ахмат» (Грозный)
«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань)
«Акрон» (Тольятти) — «Спартак» (Москва)
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва)
Путь РПЛ
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
ЦСКА — «Динамо» (Москва)
Матчи пройдут 11-13 марта 2025 года.
Да, действительно, я не учел, что из двух игр, что конечно многое меняет. Но, сейчас, игры с Зенитом уже не являются приговором для соперников Питера, как пару лет назад. Нынешний Зенит не является фаворитом, как раньше, и только по составу выглядит сильнее остальных, но точно не по игре и тренерской мысли.
Да, действительно, я не учел, что из двух игр, что конечно многое меняет. Но, сейчас, игры с Зенитом уже не являются приговором для соперников Питера, как пару лет назад. Нынешний Зенит не является фаворитом, как раньше, и только по составу выглядит сильнее остальных, но точно не по игре и тренерской мысли.
Просто странно календаря ответных встреч не видно....
Просто странно календаря ответных встреч не видно....
Виктор Семенович! Прошу прощения, но напомню регламент. В пути РПЛ из двух матчей полуфиналы. Так что Ростов-Зенит, а потом будет Зенит-Ростов. Есть разница? Это в пути регионов из одного матча
Виктор Семенович! Прошу прощения, но напомню регламент. В пути РПЛ из двух матчей полуфиналы. Так что Ростов-Зенит, а потом будет Зенит-Ростов. Есть разница? Это в пути регионов из одного матча
Редкий идиотизм, кубок России, не находишь?)))
Редкий идиотизм, кубок России, не находишь?)))