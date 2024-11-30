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Прошла жеребьёвка следующего раунда Пути регионов и РПЛ Кубка России

вчера, 13:11

Состоялась жеребьёвка второго этапа 1/4 финала Пути регионов и полуфиналов Пути РПЛ Кубка России.

Путь регионов

«Краснодар» — «Ахмат» (Грозный)

«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань)

«Акрон» (Тольятти) — «Спартак» (Москва)

«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва)

Путь РПЛ

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

ЦСКА — «Динамо» (Москва)

Матчи пройдут 11-13 марта 2025 года.

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Источник: soccer.ru Фото: Михаил Шапаев/РФС
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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 22:15
Стоячей воды в принципе не может быть, она везде в движении. Поэтому и говорится иногда про воду,, а иногда про реку. Но по большому счёту ты прав: в реке вода более скоротечная.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ pomor445 (раскрыть)
вчера в 20:53
Так и я об.этом пишу
adekvat
adekvat ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 19:26
В реке она проточная, а в том же бассейне или озере стоячая. В бассейне по логике зайти можно в одну воду не раз, а в реке зашел вышел она уже убежала по течению. Как то так.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
вчера в 17:24
Согласен, что большая вероятность "пройти дальше" и 100% вероятность сыграть с Краснодаром в финале пути регионов, причем в Краснодаре. Такой регламент.
112910415
112910415
вчера в 16:53
можно пока жить
pomor445
pomor445 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:16
Что тут конспирологию на пустом месте разводить. Так сразу и было заявлено о причинах изменения формата КР, главные - неучастие в ЕК и увеличение матчей во внутренних соревнованиях для компенсации.
ABir
ABir
вчера в 16:12
Спартаку достался оптимальный соперник, большая вероятность пройти дальше, если отнестись к игре с полной ответственностью с первых до последних секунд. А Станкович должен сразу выставлять основу без экспериментов.
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:59
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:44
Повезло же Спартаку, отскочили пока что
KSY24
KSY24
вчера в 15:43
Опять Зенит отскакивает
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:28, ред.
Привет Виктор...!... Ну это они сделали такой регламент не от хорошей жизни я думаю. Наши же клубы ни где в европе не играют , да и вообще ни с кем не играют. Вот от безысходности и проводят так Кубок. Что бы матчей было видимо больше...Только так я это понимаю. А так по спортивному конечно чушь какая то..
lotsman
lotsman
вчера в 15:26
Мячик естественно круглый, но сам он не катится, его пнуть надо. Вот в зависимости от того, кто как пинает его, на данный момент, по моему мнению, я и сделал расклад. Но это сугубо моё мнение.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 15:06
Динамо Махачкала выиграет кубок,ин Ша Аллаh!
Gotlib
Gotlib ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:04
А в реке по любому вода. 😁
adekvat
adekvat ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 14:58
Я чуть по другому написал, он про реку говорил.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:56
Красиво расписал...но мячик круглый)...
Capral
Capral
вчера в 14:56
Анатолий Кандауров.

Да, действительно, я не учел, что из двух игр, что конечно многое меняет. Но, сейчас, игры с Зенитом уже не являются приговором для соперников Питера, как пару лет назад. Нынешний Зенит не является фаворитом, как раньше, и только по составу выглядит сильнее остальных, но точно не по игре и тренерской мысли.
4RT
4RT
вчера в 14:55
Кирдык зениту😁
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ nik9373 (раскрыть)
вчера в 14:45
Понятно...
Просто странно календаря ответных встреч не видно....
nik9373
nik9373 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:41
Два матча в пути РПЛ, один матч в пути регионов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:35
CapralCapral
Виктор Семенович! Прошу прощения, но напомню регламент. В пути РПЛ из двух матчей полуфиналы. Так что Ростов-Зенит, а потом будет Зенит-Ростов. Есть разница? Это в пути регионов из одного матча
Gotlib
Gotlib ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 14:34
Гераклит сказал, а все остальные начали повторять.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:32
Вова, привет. А кто не давал остаться в верхней сетке? Проиграли Ростову, но вылетели не совсем, а только в путь регионов, где шансы остались. Разве это плохо?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 14:30
А в пути регионов Краснодар все равно не избежать, причем игра будет в Краснодаре. Такой регламент
adekvat
adekvat
вчера в 14:29
А говорят дважды в одну воду не войти.
rdrakb27da8j
rdrakb27da8j
вчера в 14:27
Формула кубка России до сих пор оставляет желать лучшего
NbKA555
NbKA555
вчера в 14:18
Желаю успеха своему любимому клубу!Любой из вариантов не подарок и не легкая прогулка!Акрон,так Акрон.С Богом!
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:52
Привет, Володя!!!
Редкий идиотизм, кубок России, не находишь?)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:51
Пути регионов одна игра , а верхняя сетка две игры
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:43
Мои поздравления победителям групп и слова благодарности пользователям сайта с никами Obdulio Varela, Bad Listener и lotsman за игру и соперничество ноябрьского КП. Удачи в следующих месяцах и, как говорится, играйте и выигрывайте!
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