Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиЧемпионат мира 2026

Стал известен состав корзин для жеребьёвки отбора на чемпионат мира-2026

вчера, 20:41

ФИФА опубликовала состав корзин для жеребьёвки отборочного этапа чемпионата мира-2026. Сборной России среди участников нет.

Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия;

Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия;

Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль;

Корзина 4: Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва;

Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Жеребьёвка состоится 13 декабря, отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2025 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Атлетико» и «Сосьедад» Захаряна узнали соперников по 1/32 Кубка Испании
27 ноября
Сборную России не допустят к жеребьёвке чемпионата мира 2026 года
18 ноября
ОфициальноСтала известна дата жеребьёвки группового этапа Клубного чемпионата мира
12 ноября
Официально«Бавария» встретится с «Байером» в 1/8 финала Кубка Германии
03 ноября
ОфициальноСостоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути регионов Кубка России
01 ноября
Официально«Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 Кубка Лиги
31 октября
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:09
Поступили абсолютно правильно - "все яйца (шары) в одну корзину складывать нельзя"...)
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 23:25
разве только Россия воюет? идиоты... (модератор, так можно?)
7h6ttqgn7j2v
7h6ttqgn7j2v
вчера в 22:07
Отборочные не интересно, да и интерес пропал, а решающая стадия, в радость
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:47
Наших нет, зато хохлы с евреями присутствуют...
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:32
Интересные корзины получились.... жеребьевка будет с подогретыми шарами...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:30
ЧИ 2026 будет лучший из лучших проведенных чемпионатов мира))
тем более матч открытия на легендарной Ацтека в Мехико.
мечта когда нибудь там побывать!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:21
Идиоты.
🤭🤭🤭🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ne gusta
ne gusta
вчера в 21:02
К ЧМ упал интерес после situation с России.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:59
Не уверен, что чемпионат мира по футболу в 2026 состоится в Северной Америке, в частности в США. Уверен, безопасность там будет под угрозой. Слишком много внутренних противоречий вылазят наружу, есть большая вероятность открытого противостояния.
Futurista
Futurista
вчера в 20:47
Чемпионат мира?...2026 год?)...оптимисты)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 