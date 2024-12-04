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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Аль-Хелайфи об Энрике: «У ПСЖ лучший тренер мира»

сегодня, 09:34

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи назвал Луиса Энрике лучшим тренером мира.

По моему мнению, сейчас у нас лучший тренер мира. Он строит проект на будущее. Результаты важны, но мы по-прежнему сосредоточены на нашем проекте. Ходит много слухов об игроках, но мы предельно ясны. У нас одна из самых молодых команд в Европе, если не самая молодая, со средним возрастом 22,5 года. Мы строим команду на будущее совместно с нашим потрясающим тренером. У нас есть долгосрочный план с этой командой и тренером. Наши игроки едины, и это фантастический состав с прекрасной атмосферой. В СМИ всегда ходят слухи – газеты нужно продавать. Но я верю в наш проект, нашу систему, нашего тренера и наш план.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:22
срочно наградить за это !
jcytzmz89kz3
jcytzmz89kz3
сегодня в 09:56
Лучший тренер там, где результат есть. А если его нет, то тренер не может быть лучшим.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:44
Ну, конечно, кто бы сомневался. Как и лучший президент клуба)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:40
Это просто слова... Где результат?
Гость
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