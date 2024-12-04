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Нойер извинился перед командой за удаление в игре с «Байером»

сегодня, 08:40
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)0 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил прямую красную карточку на 17-й минуте матча 1/8 финала Кубка Германии – он сфолил на Джереми Фримпонге за пределами штрафной площади. Это первое удаление в карьере 38-летнего игрока. «Бавария» вылетела из розыгрыша турнира, проиграв «Байеру» со счетом 0:1.

Это оказало решающее влияние на ход игры. Нам больно, и мне жаль. Я извинился перед командой. Я еще надеялся на небольшой офсайд в этой ситуации. Я больше не могу это изменить. Это была ошибка, и я должен это признать. К сожалению, у меня нет другого выбора.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:48
А что ему ещё оставалось сделать .
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:42
Мануэль понимает что подвёл команду. Но все же пора на пенсию.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:41
Молодец, что извинился конечно. Но боссам баварцев пора думать уже о замене. Вон Лещук какие банки кладет, можно присмотреться!))
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