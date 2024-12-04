Нойер извинился перед командой за удаление в игре с «Байером»

Вратарь «Баварии» получил прямую красную карточку на 17-й минуте матча 1/8 финала Кубка Германии – он сфолил на за пределами штрафной площади. Это первое удаление в карьере 38-летнего игрока. «Бавария» вылетела из розыгрыша турнира, проиграв «Байеру» со счетом 0:1.

Это оказало решающее влияние на ход игры. Нам больно, и мне жаль. Я извинился перед командой. Я еще надеялся на небольшой офсайд в этой ситуации. Я больше не могу это изменить. Это была ошибка, и я должен это признать. К сожалению, у меня нет другого выбора.