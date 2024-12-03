Хесе о ПСЖ: «Аль-Хелайфи вообще не хотел видеть меня в клубе»

Экс-игрок «Реала» и ПСЖ , ныне игрок малайзийского «Джохора», остался недоволен опытом выступлений за парижский клуб.

Я мог остаться в «Реале», если бы захотел, но мне предложили вариант с ПСЖ . Поскольку я получал не так много игрового времени, я задумался о переезде в Париж, потому что хотел играть и получать минуты. Вдобавок ко всему, мне позвонил Эмери. «Реал» подписал много игроков, и я хотел поехать на Евро со сборной, потому что был близок к тому, чтобы сыграть на чемпионате мира в Бразилии – Дель Боске собирался взять меня, но я получил травму. Я дебютировал за ПСЖ , отдав голевую передачу на победный гол в первом матче, но потом выбыл на два месяца из-за аппендицита, а зимой мне сказали, что я должен уйти. Я сказал Эмери, что чувствую себя обманутым. Президент [Нассер Аль-Хелайфи] вообще не хотел видеть меня [в клубе]. Не знаю, нравилась ли ему моя жена больше, чем я. Мне ничего не объяснили. Я мог много зарабатывать, но они относились ко мне очень плохо. Именно тогда я понял, что «Реал» во всем лучший в мире. Я чувствовал, что имею дело с миллиардером, который относится к игрокам как к фишкам.