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Хесе о ПСЖ: «Аль-Хелайфи вообще не хотел видеть меня в клубе»

сегодня, 16:16

Экс-игрок «Реала» и ПСЖ Хесе, ныне игрок малайзийского «Джохора», остался недоволен опытом выступлений за парижский клуб.

Я мог остаться в «Реале», если бы захотел, но мне предложили вариант с ПСЖ. Поскольку я получал не так много игрового времени, я задумался о переезде в Париж, потому что хотел играть и получать минуты. Вдобавок ко всему, мне позвонил Эмери. «Реал» подписал много игроков, и я хотел поехать на Евро со сборной, потому что был близок к тому, чтобы сыграть на чемпионате мира в Бразилии – Дель Боске собирался взять меня, но я получил травму. Я дебютировал за ПСЖ, отдав голевую передачу на победный гол в первом матче, но потом выбыл на два месяца из-за аппендицита, а зимой мне сказали, что я должен уйти. Я сказал Эмери, что чувствую себя обманутым. Президент [Нассер Аль-Хелайфи] вообще не хотел видеть меня [в клубе]. Не знаю, нравилась ли ему моя жена больше, чем я. Мне ничего не объяснили. Я мог много зарабатывать, но они относились ко мне очень плохо. Именно тогда я понял, что «Реал» во всем лучший в мире. Я чувствовал, что имею дело с миллиардером, который относится к игрокам как к фишкам.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:22
Интересно, что он имел ввиду? Причём тут его жена?
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 16:40
Насчет жены вообще не понял
Гость
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