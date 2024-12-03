Гути о Мбаппе в «Реале»: «Его критикуют, потому что все ожидали большего»

Бывший игрок «Реала» Гути связал проблемы Килиана Мбаппе в «Реале» с неуверенностью.
Мбаппе должен покончить с этой неуверенностью, и такие детали, как незабитый пенальти, мешают ему в этом. Если я не забиваю пенальти, я снова буду брать мяч и бить. Нет ничего плохого в том, чтобы не забить 11-метровый. Мбаппе ругают не за нереализованный пенальти в матче с «Ливерпулем». Килиана критикуют, потому что все мы ожидали от него большего. Этот промах сделает его сильнее. Исполнение пенальти – это не обязательство. Это проявление характера, когда ты хочешь покорить весь мир.
Сейчас ему пора заканчивать заниматься ерундой и пахать, как никогда не пахал, ведь его конкурент по позиции лучший левый вингер в мире)
Сейчас ему пора заканчивать заниматься ерундой и пахать, как никогда не пахал, ведь его конкурент по позиции лучший левый вингер в мире)