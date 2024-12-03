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Гути о Мбаппе в «Реале»: «Его критикуют, потому что все ожидали большего»

сегодня, 14:30

Бывший игрок «Реала» Гути связал проблемы Килиана Мбаппе в «Реале» с неуверенностью.

Мбаппе должен покончить с этой неуверенностью, и такие детали, как незабитый пенальти, мешают ему в этом. Если я не забиваю пенальти, я снова буду брать мяч и бить. Нет ничего плохого в том, чтобы не забить 11-метровый. Мбаппе ругают не за нереализованный пенальти в матче с «Ливерпулем». Килиана критикуют, потому что все мы ожидали от него большего. Этот промах сделает его сильнее. Исполнение пенальти – это не обязательство. Это проявление характера, когда ты хочешь покорить весь мир.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:58
Долой неуверенность))
112910415
112910415
сегодня в 17:14
работать надо, просто работать !
n5cgsufdn79e
n5cgsufdn79e
сегодня в 16:43
Ваши ожидания - ваши проблемы (С) Аршавин)
8sawq9wucwhr
8sawq9wucwhr
сегодня в 16:41
Ожидание / реальнось)))
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 15:01
Мбаппе нужно подобрать слюни и работать на команду,челноком летать по поляне,а не ждать когда его все пожалеют и будут попадать ему в ногу чтобы мяч в ворота отскочил
протон
протон
сегодня в 14:59
Тип почти в одного в финале ЧМ вытянул Францию в допы. У него с уверенностью всегда должно быть все в порядке.
Сейчас ему пора заканчивать заниматься ерундой и пахать, как никогда не пахал, ведь его конкурент по позиции лучший левый вингер в мире)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:32
Точнее и не скажешь
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