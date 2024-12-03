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Жозе Моуриньо недоволен отношением к нему со стороны турецких СМИ

сегодня, 15:11

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо недоволен отношением к нему со стороны турецких СМИ.

«Фенербахче» занимает второе место в таблице, отставая на три очка от лидирующего «Галатасарая». Но местные СМИ все равно убивают меня. Отдайте мне должное. Не пытайтесь сделать со мной то же самое, что с Джованни ван Бронкхорстом [уволенным из «Бешикташа»]. Я не знаю ни одного тренера, который за три, четыре, пять месяцев мог бы сотворить чудо и изменить ситуацию. Я считаю, что ван Бронкхорст проделал отличную работу. В последнее время результаты были не лучшими, но ваша культура противоречит стабильности. Чтобы клубы и игроки развивались, им нужна стабильность и в тренерском штабе, и в философии тренеров. Так что дайте мне немного перевести дух и спокойно поработать. В любом случае, я получаю от этого удовольствие.

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UncleZack
UncleZack
сегодня в 19:18
Игра при Картале была атакующей,фееричной и давала результат.
А сейчас это икарус да и вряд ли Маур сможет набрать 99 очков как в прошлом сезоне.
Критика не без основательна.
протон
протон
сегодня в 15:54
Уважаю Моуринью, но его назначили после увольнения Картала, который проделал отличную работу в прошлом сезоне и играл за клуб 10 лет, понятно, что и спрос будет больше
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