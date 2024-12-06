Гвардиола высказался о будущем Де Брюйне на фоне слухов о возможном уходе

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем 33-летнего атакующего полузащитника Кевина Де Брюйне, чей контракт с клубом заканчивается грядущим летом.
Не знаю, я не вовлечён в это. Мне бы хотелось получить Де Брюйне, когда ему было 23 года и подписать контракт с ним ещё на 10 лет. Именно этого я бы и хотел, но посмотрим, что произойдёт.
Ранее в СМИ появилась информация, что в случае, если Де Брюйне не продлит контракт грядущим летом, он может присоединиться к одному из клубов холдинга City Football Group.