Гвардиола высказался о будущем Де Брюйне на фоне слухов о возможном уходе

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вчера, 18:15

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос о будущем 33-летнего атакующего полузащитника , чей контракт с клубом заканчивается грядущим летом.

Не знаю, я не вовлечён в это. Мне бы хотелось получить Де Брюйне, когда ему было 23 года и подписать контракт с ним ещё на 10 лет. Именно этого я бы и хотел, но посмотрим, что произойдёт.