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Гвардиола высказался о будущем Де Брюйне на фоне слухов о возможном уходе

вчера, 18:15

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем 33-летнего атакующего полузащитника Кевина Де Брюйне, чей контракт с клубом заканчивается грядущим летом.

Не знаю, я не вовлечён в это. Мне бы хотелось получить Де Брюйне, когда ему было 23 года и подписать контракт с ним ещё на 10 лет. Именно этого я бы и хотел, но посмотрим, что произойдёт.

Ранее в СМИ появилась информация, что в случае, если Де Брюйне не продлит контракт грядущим летом, он может присоединиться к одному из клубов холдинга City Football Group.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:36
так себе ответ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:27
Все лето были слухи о саудитии, но рыжий остался, что дальше будет посмотрим.
Гость
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