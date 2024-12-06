Роналдо назвал игрока, который, по его мнению, станет мировой звездой

Обладатель двух «Золотых мячей», а ныне президент «Вальядолида», Роналдо высоко оценил нападающего «Палмейраса» и сборной Бразилии Эстевао.
Он молодой игрок и очень талантливый. Он похож на Ламина Ямаля. Скоро он станет очень большой звездой в футболе. Он очень перспективен, и ему всего 17 лет. Я думаю, он сыграет за «Палмейрас» на клубном чемпионате мира, а затем присоединится к «Челси».
В текущем сезоне Эстевао сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 17-летнего правого вингера в 40 миллионов евро. Напомним, летом игрок присоединится к «Челси».
Ранее сообщалось, что Эстевао побил рекорд Неймара.