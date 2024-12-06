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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеБразилия. Серия A 2024

Роналдо назвал игрока, который, по его мнению, станет мировой звездой

вчера, 12:02

Обладатель двух «Золотых мячей», а ныне президент «Вальядолида», Роналдо высоко оценил нападающего «Палмейраса» и сборной Бразилии Эстевао.

Он молодой игрок и очень талантливый. Он похож на Ламина Ямаля. Скоро он станет очень большой звездой в футболе. Он очень перспективен, и ему всего 17 лет. Я думаю, он сыграет за «Палмейрас» на клубном чемпионате мира, а затем присоединится к «Челси».

В текущем сезоне Эстевао сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 17-летнего правого вингера в 40 миллионов евро. Напомним, летом игрок присоединится к «Челси».

Ранее сообщалось, что Эстевао побил рекорд Неймара.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:39
Сам Роналдо в 17 лет стал чемпионом мира, правда ни одного матча на том турнире не провел.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:21
У них много там в Бразилии крутых юнцов, но перейдя в европейские ТОП 3 лиги большинство потухают.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:36
Ещё неизвестно, как бразильский юниор заиграет в Челси
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:31
Неймар тоже большие надежды подавал...
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:12
Так точно! Какую команду подберут и какого тренера!Это очень важно!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:09
Многое будет зависеть от тренера, с которым он будет работать. Может лавку будет полировать как Эндрик
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