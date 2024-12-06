Роналдо назвал игрока, который, по его мнению, станет мировой звездой

Обладатель двух «Золотых мячей», а ныне президент «Вальядолида», высоко оценил нападающего «Палмейраса» и сборной Бразилии .

Он молодой игрок и очень талантливый. Он похож на Ламина Ямаля. Скоро он станет очень большой звездой в футболе. Он очень перспективен, и ему всего 17 лет. Я думаю, он сыграет за «Палмейрас» на клубном чемпионате мира, а затем присоединится к «Челси».