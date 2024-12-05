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Пети: «Мбаппе очень одиноко в „Реале“»

сегодня, 17:45

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался о трудностях, с которыми сталкивается нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.

Полагаю, Килиану Мбаппе очень одиноко в «Реале». Я видел, что Джуд Беллингем игнорирует его, и не похоже, что у него есть хоть какая-то помощь или приятели в клубе.

Пресса обрушила на него критику, и, видимо, у него нет друзей ни в Париже, ни в Испании. Помимо этого, он превратился в главного врага общества во Франции из-за того, что случилось во время последней паузы на матчи сборных. В этом сезоне он далек от своего уровня. Да, он забил десять голов, но это всего лишь статистика, он не в своей тарелке.

Я лишь говорю то, что чувствую, когда смотрю на него, а он выглядит несчастным на поле и за его пределами. Он был королем во Франции и мог делать все, что хотел в ПСЖ и в сборной Франции, но сейчас это не так.

Он одинок, а для элитных футболистов самая сложная игра – это игра против самого себя. Нужно уметь решать свои проблемы на поле.

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Все комментарии
shur
shur ответ b6v8hy34s3gk (раскрыть)
сегодня в 18:58
..не мог пройти мимо, а мысль интересная,поставлю
лайк в нашу рубрику " Ну ооооооооооочень, чёрный юмор"...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:55
Значит, это Джуд сглазил Мбаппе)) вроде Пети ранее говорил об этом. А вообще то в реале есть французы камавинга и тчуамени.
b6v8hy34s3gk
b6v8hy34s3gk
сегодня в 18:37
Если, не дай Бог, повесится, много народу на бабки кинет!
112910415
112910415
сегодня в 18:35
аренда в ПСЖ не спасёт беднягу ?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:30
Мы же не знаем, всего, что у него на душе. Возможно, что-то человеку мешает. Определенный дискомфорт, вероятно имеется.
shur
shur ответ протон (раскрыть)
сегодня в 18:23
"...а у Мбаппе такая форма сейчас будто он после 35 приехал доигрывать в Саудовскую Аравию.." ....Протон,Бро,красава!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:20
...вообще не в ту сторону развернули! Возраст такой классный, твори, удивляй,радуй,воздастся !!! Тут полная задница, печаль,скорбь,дипресия,неудачи, одиночество...! Так обычно,как не прискорбно это звучит, заканчивают...!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:10
Без Мамы Чоли , одиноко всем !))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 18:10
"... Я видел, что Джуд Беллингем игнорирует его". Джуд из-за Мбаппе должен выполнять колоссальный объем работы. Он должен быть признательным? Вчера смотрел матч Реала и видел как Джуд переживает, как пытается что-то сделать, аж колено в крови, а Мбаппе просто ходит пешком. Его не игнорировать надо, а темную устроить.

И опять же, как Мбаппе стал "главным врагом общества Франции"? Может, следовало помочь сборной, а не ссылаться на травму и попадать в секс-скандал? А во время ноябрьских матчей так и вовсе отправился к Хакими поиграть в видеоигры, пока сборная выгрызала путевку в плей-офф ЛН.

Послушать Пети, так Мбаппе пожалеть надо, как будто он ни в чем не виноват.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:09
В Швеции он не был одинок))
Capral
Capral
сегодня в 18:06
Эх, ему бы сейчас Дзюбу, чтобы одиночество скрасить. Артём знает- как на камеру заполнять одиночество...
протон
протон
сегодня в 18:04
Если серьезно то Мбаппе просто избалованный деньгами эгоист, уже должен давно сидеть на банке за такое ужасное отношение к делу. Тут вопросы уже и к Анчелотти, почему он ставит его в состав из-за имени а Эндрика маринует на лавке почти не давая тому игрового времени, получается из-за одного избалованного шейхами ребенка по цепочке деградирует вся команда. Уверен что у того же Клоппа такой Мбаппе никогда бы не был игроком старта, пока тот не привел бы себя в тонус и не начал показывать соответствующий уровень футбола, а у Мбаппе такая форма сейчас будто он после 35 приехал доигрывать в Саудовскую Аравию..
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