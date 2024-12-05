Пети: «Мбаппе очень одиноко в „Реале“»

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался о трудностях, с которыми сталкивается нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.
Полагаю, Килиану Мбаппе очень одиноко в «Реале». Я видел, что Джуд Беллингем игнорирует его, и не похоже, что у него есть хоть какая-то помощь или приятели в клубе.
Пресса обрушила на него критику, и, видимо, у него нет друзей ни в Париже, ни в Испании. Помимо этого, он превратился в главного врага общества во Франции из-за того, что случилось во время последней паузы на матчи сборных. В этом сезоне он далек от своего уровня. Да, он забил десять голов, но это всего лишь статистика, он не в своей тарелке.
Я лишь говорю то, что чувствую, когда смотрю на него, а он выглядит несчастным на поле и за его пределами. Он был королем во Франции и мог делать все, что хотел в ПСЖ и в сборной Франции, но сейчас это не так.
Он одинок, а для элитных футболистов самая сложная игра – это игра против самого себя. Нужно уметь решать свои проблемы на поле.
И опять же, как Мбаппе стал "главным врагом общества Франции"? Может, следовало помочь сборной, а не ссылаться на травму и попадать в секс-скандал? А во время ноябрьских матчей так и вовсе отправился к Хакими поиграть в видеоигры, пока сборная выгрызала путевку в плей-офф ЛН.
Послушать Пети, так Мбаппе пожалеть надо, как будто он ни в чем не виноват.
И опять же, как Мбаппе стал "главным врагом общества Франции"? Может, следовало помочь сборной, а не ссылаться на травму и попадать в секс-скандал? А во время ноябрьских матчей так и вовсе отправился к Хакими поиграть в видеоигры, пока сборная выгрызала путевку в плей-офф ЛН.
Послушать Пети, так Мбаппе пожалеть надо, как будто он ни в чем не виноват.