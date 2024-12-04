Ротен: «Проблема не в позиции, а в уровне Мбаппе»

Экс-игрок ПСЖ оценил форму нападающего «Реала» .

Ему нужно гораздо больше бегать, и я думаю, что ему не хватало этого последние несколько лет, и теперь он за это платит. Если [он будет в порядке] физически и если он психологически освободится от оков этого трансфера, от всех ожиданий, спортивной и неспортивной критики, то, вероятно, это освободит его, и мы увидим прежнего Килиана Мбаппе.

Проблема не в позиции, а в уровне Мбаппе – он уже не тот футболист, каким был раньше. Если он вернется на свой уровень, то я считаю, что проблем с позицией не будет, им будут восхищаться.