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Ротен: «Проблема не в позиции, а в уровне Мбаппе»

вчера, 21:56

Экс-игрок ПСЖ Жером Ротен оценил форму нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

Ему нужно гораздо больше бегать, и я думаю, что ему не хватало этого последние несколько лет, и теперь он за это платит. Если [он будет в порядке] физически и если он психологически освободится от оков этого трансфера, от всех ожиданий, спортивной и неспортивной критики, то, вероятно, это освободит его, и мы увидим прежнего Килиана Мбаппе.

Проблема не в позиции, а в уровне Мбаппе – он уже не тот футболист, каким был раньше. Если он вернется на свой уровень, то я считаю, что проблем с позицией не будет, им будут восхищаться.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:44
надеюсь, что через год два-три появится новая звезда по потенциалу не хуже КМ.
и тогда Мбаппе вообще затухнет.
зато много денег имеет.
fnvx3veacg7x
fnvx3veacg7x
вчера в 23:40
Всему виною ПСЖ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:20
на Месси Ротен гавкать без тормозов.
ну так Мбаппе свой француз, из камерунский.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:18
Наверное можно и согласится с его словами
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:18
Футболом нужно начать заниматься всей черепахиной семейке...
Брулин
Брулин
вчера в 22:56
У мбаппе только скорость, а она первой уходит

А мозгов там не было никогда
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:08
да какой у него уровень был? такой же и был. он же нигде кроме чемпионата франции не играл
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:05
Все только о бабках думает.... Надо ведь и с парижан денег снять, и новый клуб себе купил какой-то, и рекламы разные....
Вроде шел в Реал, чтоб за ЗМ бороться, а перец недавно заявил, что будут бойкотировать эту награду. Стресс теперь у черепахи
Гость
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