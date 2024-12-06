Моуриньо: «Гвардиола выиграл 6 титулов, а я — три, но я это сделал честно»

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вчера, 13:53

Главный тренер «Фенербахче» отреагировал на слова рулевого «Манчестер Сити» о количестве выигранных чемпионств в Англии.

Испанский специалист прокомментировал свой жест во время недавнего матча с «Ливерпулем» в АПЛ , когда он показал шесть пальцев болельщикам мерсисайдцев, которые скандировали: «Утром тебя уволят!»:

Мы с Жозе похожи. Но он выиграл чемпионство три раза, а я — шесть. Это всё равно одно и то же. Мы с ним в этом согласны. Мы просто показали, что оба намного, намного лучше, чем люди думают.

Моуриньо ответил:

Он выиграл шесть титулов, а я — три, но я выиграл честно, чисто. Если я проиграл, хочу поздравить соперника с тем, что он лучше меня. Я не хочу выигрывать, разбирая 150 судебных исков.

В 2018 году португалец, возглавляя «Манчестер Юнайтед», показал три пальца фанатам «Ювентуса» во время игры группового этапа Лиги чемпионов.