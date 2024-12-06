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Моуриньо: «Гвардиола выиграл 6 титулов, а я — три, но я это сделал честно»

вчера, 13:53

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моруиньо отреагировал на слова рулевого «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы о количестве выигранных чемпионств в Англии.

Испанский специалист прокомментировал свой жест во время недавнего матча с «Ливерпулем» в АПЛ, когда он показал шесть пальцев болельщикам мерсисайдцев, которые скандировали: «Утром тебя уволят!»:

Мы с Жозе похожи. Но он выиграл чемпионство три раза, а я — шесть. Это всё равно одно и то же. Мы с ним в этом согласны. Мы просто показали, что оба намного, намного лучше, чем люди думают.

Моуриньо ответил:

Он выиграл шесть титулов, а я — три, но я выиграл честно, чисто. Если я проиграл, хочу поздравить соперника с тем, что он лучше меня. Я не хочу выигрывать, разбирая 150 судебных исков.

В 2018 году португалец, возглавляя «Манчестер Юнайтед», показал три пальца фанатам «Ювентуса» во время игры группового этапа Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:36
Плаки, плаки неудачник
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:54, ред.
Привет, Володя!!!
А я и не знал, ничего про Баха! Надо будет посмотреть!!! Спасибо, что сказал!
Спасибо, Дружище, просветил!

Насчёт того, кто из них специалист лучше или хуже не скажу, они разные. Пожалуй, Гвард поинтересней будет. Ну а то, что Маур, как человек неискренний- известно давно...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👌👌👌👌👌👌👌
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:50, ред.
Да, самое мерзкое, когда Моур снял про себя документальный фильм и смешал его с творчеством Баха, вот это реально позор...
это в продолжение коммента Макса о капитализме

Гвардиола такой же, просто специалист из него получше вышел, много лет стабилен, зарабатывает, проблем нет с работой и престижем, поэтому и не приходится пиарить себя, напоминать постоянно о своем величии как переводчик, только языком треплет
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:40
Хорошо Маур шарлатану ответил. Красава 👍
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:20
Дружище, ну ты сравнил, какого-то там Мура с самим Семаком. Даже обидно... Не ожидал.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:12
То всё от нервов, Вить. Вон Семак ваще не нервничает, как и болелы Зени.)
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:04
Он просто перевёл с гвардиольского на португальский)...
Capral
Capral
вчера в 14:02
Какой же Маур, все таки злобный старик- завистливый и циничный. И время его не лечит...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:55
хах, типичный переводчик) А Гвардиола-то в чем виноват?)
Гость
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