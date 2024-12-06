Моуриньо: «Гвардиола выиграл 6 титулов, а я — три, но я это сделал честно»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моруиньо отреагировал на слова рулевого «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы о количестве выигранных чемпионств в Англии.
Испанский специалист прокомментировал свой жест во время недавнего матча с «Ливерпулем» в АПЛ, когда он показал шесть пальцев болельщикам мерсисайдцев, которые скандировали: «Утром тебя уволят!»:
Мы с Жозе похожи. Но он выиграл чемпионство три раза, а я — шесть. Это всё равно одно и то же. Мы с ним в этом согласны. Мы просто показали, что оба намного, намного лучше, чем люди думают.
Моуриньо ответил:
Он выиграл шесть титулов, а я — три, но я выиграл честно, чисто. Если я проиграл, хочу поздравить соперника с тем, что он лучше меня. Я не хочу выигрывать, разбирая 150 судебных исков.
В 2018 году португалец, возглавляя «Манчестер Юнайтед», показал три пальца фанатам «Ювентуса» во время игры группового этапа Лиги чемпионов.
А я и не знал, ничего про Баха! Надо будет посмотреть!!! Спасибо, что сказал!
Спасибо, Дружище, просветил!
Насчёт того, кто из них специалист лучше или хуже не скажу, они разные. Пожалуй, Гвард поинтересней будет. Ну а то, что Маур, как человек неискренний- известно давно...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👌👌👌👌👌👌👌
А я и не знал, ничего про Баха! Надо будет посмотреть!!! Спасибо, что сказал!
Спасибо, Дружище, просветил!
Насчёт того, кто из них специалист лучше или хуже не скажу, они разные. Пожалуй, Гвард поинтересней будет. Ну а то, что Маур, как человек неискренний- известно давно...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👌👌👌👌👌👌👌
это в продолжение коммента Макса о капитализме
Гвардиола такой же, просто специалист из него получше вышел, много лет стабилен, зарабатывает, проблем нет с работой и престижем, поэтому и не приходится пиарить себя, напоминать постоянно о своем величии как переводчик, только языком треплет
это в продолжение коммента Макса о капитализме
Гвардиола такой же, просто специалист из него получше вышел, много лет стабилен, зарабатывает, проблем нет с работой и престижем, поэтому и не приходится пиарить себя, напоминать постоянно о своем величии как переводчик, только языком треплет
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋