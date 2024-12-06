В «Ливерпуле» осознают необходимость продления контракта с Салахом

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вчера, 21:48

Американская компания Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль», а также другие члены правления клуба всё больше осознают необходимость в продлении заканчивающегося грядущим летом контракта с 32-летним крайним нападающим .

По информации источника, в Fenway Sports Group признали, что на текущий момент практически невозможно рассматривать какие-либо варианты, кроме как предложить Салаху контракт, соответствующий его требованиям, поскольку своей игрой и результативностью он доказывает ценность для команды.

В руководстве мерсисайдцев опасаются, что, позволив египетскому футболисту покинуть клуб по окончании сезона, оно рискует вызвать негативную реакцию со стороны значительной части болельщиков.