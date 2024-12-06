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Шатов не может быть главным тренером «Урала»

вчера, 13:18

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что исполняющий обязанности главного тренера «шмелей» Олег Шатов продолжит работу в клубе, но не сможет быть главным тренером.

Понимаете, в чём дело... Он не может быть главным тренером команды, не может избавиться от этой приставки, пока не получит лицензию PRO. Хочу, чтобы он как можно быстрее поступил на обучение. Могу сказать, что Олег точно останется в «Урале». А вот в какой должности, решим чуть позже. Будет работать у нас.

Нам сейчас надо найти тренера с лицензией PRO. Сейчас есть уже такое правило, что мы не можем поставить на эту должность, что называется, говорящую голову. То есть нам нужен реальный специалист с такой категорией. Ведём консультации. Найдём.
А Олег останется в команде. Лично я очень хотел бы, чтобы Шатов был нашим главным тренером! Но, к сожалению, не могу его назначить... Есть регламентные нормы.

Напомним, под руководством Шатова «Урал» провёл пять матчей. В четырёх «шмели» одержали победу и один сыграли вничью.

Ранее сообщалось, что Шатов проходит стажировку в «Зените».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ yubxqcz3xbtx (раскрыть)
вчера в 21:06
Если б его никто не знал, было бы проще. А так, человек на виду, каждый просматривается.
амурец
амурец
вчера в 16:34
Шатов и игроком был так себе
yubxqcz3xbtx
yubxqcz3xbtx
вчера в 13:20
Неужели там дипломы не продаются?
m66ztdp4kdw3
m66ztdp4kdw3
вчера в 13:19
Получить лицензию дело времени
Гость
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