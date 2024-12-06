Шатов не может быть главным тренером «Урала»

Президент «Урала» сообщил, что исполняющий обязанности главного тренера «шмелей» продолжит работу в клубе, но не сможет быть главным тренером.

Понимаете, в чём дело... Он не может быть главным тренером команды, не может избавиться от этой приставки, пока не получит лицензию PRO. Хочу, чтобы он как можно быстрее поступил на обучение. Могу сказать, что Олег точно останется в «Урале». А вот в какой должности, решим чуть позже. Будет работать у нас.

Нам сейчас надо найти тренера с лицензией PRO. Сейчас есть уже такое правило, что мы не можем поставить на эту должность, что называется, говорящую голову. То есть нам нужен реальный специалист с такой категорией. Ведём консультации. Найдём.

А Олег останется в команде. Лично я очень хотел бы, чтобы Шатов был нашим главным тренером! Но, к сожалению, не могу его назначить... Есть регламентные нормы.