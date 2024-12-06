Агент Дэвиса недоволен тем, как ведутся переговоры с «Баварией»

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вчера, 20:48

По информации журналиста Кристиана Фалька, Ник Хаус, представляющий интересы защитника , расстроен манерой клуба вести переговоры.

Стороны пытаются достичь соглашения о продлении контракта игрока, истекающего в 2025 году.

Так, переговоры проходили по видеосвязи. При этом в них не участвовал спортивный директор клуба Макс Эберль, что удивило сторону футболиста.

Сообщается, что Хаус отменил запланированную поездку в Мюнхен. Теперь агент намерен выслушать предложения «Манчестер Юнайтед» и «Реала», которые заинтересованы в Дэвисе. Встречи запланированы на январь.