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Агент Дэвиса недоволен тем, как ведутся переговоры с «Баварией»

вчера, 20:48

По информации журналиста Кристиана Фалька, Ник Хаус, представляющий интересы защитника Альфонсо Дэвиса, расстроен манерой клуба вести переговоры.

Стороны пытаются достичь соглашения о продлении контракта игрока, истекающего в 2025 году.

Так, переговоры проходили по видеосвязи. При этом в них не участвовал спортивный директор клуба Макс Эберль, что удивило сторону футболиста.

Сообщается, что Хаус отменил запланированную поездку в Мюнхен. Теперь агент намерен выслушать предложения «Манчестер Юнайтед» и «Реала», которые заинтересованы в Дэвисе. Встречи запланированы на январь.

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Все комментарии
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:01
...трудно не согласиться, занятная, весёлая такая была компашку в ПСЖ тогда...!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:45
Пусть в Реал идёт там команда Галактикос из токсиков, Джуд ещё в адекватного играет, но рядом с Винисиусом и Мбаппе, вспоминаем Мбаппе вместе с Неймаром, Кавани, Месси ПСЖ 2.0
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:06
Дык Реал уже на Тео Эрнандеса настроился)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:52
Бавария хочет остаться в наваре при продаже игрока в Реал .
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