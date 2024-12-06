Продление контракта Доннаруммы приостановлено

Переговоры о продлении контракта вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы с ПСЖ приостановлены. Камнем преткновения стала зарплата футболиста. На данный момент заработанная плата Доннаруммы в ПСЖ приближается к миллиону евро за месяц. И каждый год, в соответствии с действующим контрактом, она повышается. При продлении соглашения это опция должна учитываться. В Париже считают, что зарплата итальянца не соответствует уровню его игры в последних матчах.
Напомним, Доннарумма перешёл в ПСЖ из «Милана» в июле 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний голкипер провёл 9 матчей в Лиге 1 (9 пропущенных мячей и 2 игры на ноль) и 3 игры в Лиге чемпионов (5 пропущенных мячей).
Ране сообщалось, что «Интер» хочет подписать Доннарумму.
Если раньше бренд ПСЖ времен Тухеля держался как на именах так и на уровне/качестве футбола, то теперь - исключительно на именах, коих осталось ( имхо) 4: Маркиньос, Нуну Мендеш, Дембеле и чемпион Европы Доннарумма.
Поэтому экономия на расходах по з/ п ценою бренда для Парижа - полный альбац...
Если раньше бренд ПСЖ времен Тухеля держался как на именах так и на уровне/качестве футбола, то теперь - исключительно на именах, коих осталось ( имхо) 4: Маркиньос, Нуну Мендеш, Дембеле и чемпион Европы Доннарумма.
Поэтому экономия на расходах по з/ п ценою бренда для Парижа - полный альбац...