Продление контракта Доннаруммы приостановлено

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вчера, 10:32

Переговоры о продлении контракта вратаря сборной Италии с ПСЖ приостановлены. Камнем преткновения стала зарплата футболиста. На данный момент заработанная плата Доннаруммы в ПСЖ приближается к миллиону евро за месяц. И каждый год, в соответствии с действующим контрактом, она повышается. При продлении соглашения это опция должна учитываться. В Париже считают, что зарплата итальянца не соответствует уровню его игры в последних матчах.

Напомним, Доннарумма перешёл в ПСЖ из «Милана» в июле 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний голкипер провёл 9 матчей в Лиге 1 (9 пропущенных мячей и 2 игры на ноль) и 3 игры в Лиге чемпионов (5 пропущенных мячей).

Ране сообщалось, что «Интер» хочет подписать Доннарумму.