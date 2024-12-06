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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2024/2025

Продление контракта Доннаруммы приостановлено

вчера, 10:32

Переговоры о продлении контракта вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы с ПСЖ приостановлены. Камнем преткновения стала зарплата футболиста. На данный момент заработанная плата Доннаруммы в ПСЖ приближается к миллиону евро за месяц. И каждый год, в соответствии с действующим контрактом, она повышается. При продлении соглашения это опция должна учитываться. В Париже считают, что зарплата итальянца не соответствует уровню его игры в последних матчах.

Напомним, Доннарумма перешёл в ПСЖ из «Милана» в июле 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний голкипер провёл 9 матчей в Лиге 1 (9 пропущенных мячей и 2 игры на ноль) и 3 игры в Лиге чемпионов (5 пропущенных мячей).

Ране сообщалось, что «Интер» хочет подписать Доннарумму.

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Все комментарии
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вчера в 13:19
Типа неожиданность)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:24
Ну если он такой дорогой, о чём тогда думал Хелаифи, заключая с Донной контракт аж до 2026 года?!

Если раньше бренд ПСЖ времен Тухеля держался как на именах так и на уровне/качестве футбола, то теперь - исключительно на именах, коих осталось ( имхо) 4: Маркиньос, Нуну Мендеш, Дембеле и чемпион Европы Доннарумма.
Поэтому экономия на расходах по з/ п ценою бренда для Парижа - полный альбац...
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:56
Это хорошо, что хозяева начали считать деньги. Вот только не совсем понятно, зачем и за что Доннарумме назначили огромную зарплату. Он явно не заслуживает ее. Кроме того итальянец слишком капризный и негативно влияет на раздевалку. ПСЖ ошибся с ним.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:47
Трудно будет другим клубам его приобрести, особенно Итальянскии, на понижение зарплаты он не захочет, разве что чуть-чуть, а 12 лямов ему платить кроме шейхов никто не будет, максимум 7-8. В Италии такие зарплаты вратарям не платят.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:35
Вот нашёл халяву... На сдельную нужно перевести...
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