Гендиректор «Динамо» рассказал, почему на «ВТБ Арене» не возведена крыша

Генеральный директор московского «Динамо» рассказал, почему на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арене» не возведена крыша.

Разговоры о возведении крыши на «ВТБ Арене» были разные и были всегда, но такие инфраструктурные проекты требуют очень значительных инвестиций. И в целом практически никакая из действующих арен не позволяет конструктивно провести такую реконструкцию без существенного демонтажа большего количества конструкций. Но несмотря на сложившиеся метеоусловия и непрекращающийся снегопад, поле в последнем домашнем матче «Динамо» против «Химок» было хорошо подготовлено и очищено к началу встречи. Считаю, что условия проведения игры были нормальными.