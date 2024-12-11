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Гендиректор «Динамо» рассказал, почему на «ВТБ Арене» не возведена крыша

сегодня, 11:02

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, почему на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арене» не возведена крыша.

Разговоры о возведении крыши на «ВТБ Арене» были разные и были всегда, но такие инфраструктурные проекты требуют очень значительных инвестиций. И в целом практически никакая из действующих арен не позволяет конструктивно провести такую реконструкцию без существенного демонтажа большего количества конструкций. Но несмотря на сложившиеся метеоусловия и непрекращающийся снегопад, поле в последнем домашнем матче «Динамо» против «Химок» было хорошо подготовлено и очищено к началу встречи. Считаю, что условия проведения игры были нормальными.

Стадион «ВТБ Арена» был введён в эксплуатацию в ноябре 2018 года.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:20, ред.
Пивоваров как-то размыто ответил, но ясности не внёс, в чём же главная причина, толи денег пожалели, толи конструктивные особенности старого стадиона не позволили. Хотя, что он может об этом знать? В Динамо Павел Константинович появился в 2021 году, через четыре года после окончания реконструкции, прибыв в Москву из Питера. Лично я, как простой обыватель думаю, что особенности конструкции тут не при чём, а главная причина отказа от крыши всё же боязнь долгостроя и перестраховка от возможных хищений во время строительства. Реконструкция Динамо и так шла долгих девять лет, в то время, как новые футбольные арены к ЧМ-2018 возводили четыре, четыре с половиной. И только в Питере Газпром-Арена тоже строилась девять лет и окончательная стоимость её увеличилась в несколько раз с первоначальной.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:13
Легче построить новую арену, чем реконструировать старую. Только не надо это делать за бюджетные деньги - сразу стоимость работ взлетит до космических высот. В России, к сожалению, хорошо умеют воровать. Кстати, в других странах воруют не меньше...
zd4whms2y3g6
zd4whms2y3g6
сегодня в 11:07, ред.
Отмазки всё это, так и скажи прямо, что злых бакланов-крышеклюев очканули!
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