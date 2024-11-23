РПЛ и клубы проводят мониторинг состояния полей из-за погодных условий

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вчера, 10:39

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской Премьер-Лиги Антон Фетисов сообщил источнику, что администрация РПЛ совместно с клубами проводит мониторинг состояния футбольных полей и предпринимает необходимые меры для проведения матчей в Москве в установленное время.

В столице 23 ноября обещают сильный снегопад. По прогнозу погоды, выпадет 9-11 миллиметров осадков и начнёт формироваться устойчивый снежный покров высотой от четырёх до шести сантиметров. Сегодня в городе пройдут матчи ЦСКА — «Ростов» и «Спартак» — «Локомотив», а в Московской области «Химки» сыграют с «Краснодаром».