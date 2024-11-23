РПЛ и клубы проводят мониторинг состояния полей из-за погодных условий

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской Премьер-Лиги Антон Фетисов сообщил источнику, что администрация РПЛ совместно с клубами проводит мониторинг состояния футбольных полей и предпринимает необходимые меры для проведения матчей в Москве в установленное время.
В столице 23 ноября обещают сильный снегопад. По прогнозу погоды, выпадет 9-11 миллиметров осадков и начнёт формироваться устойчивый снежный покров высотой от четырёх до шести сантиметров. Сегодня в городе пройдут матчи ЦСКА — «Ростов» и «Спартак» — «Локомотив», а в Московской области «Химки» сыграют с «Краснодаром».
Администрация Лиги совместно с клубами, чьи домашние матчи находятся в зоне риска ухудшения погодных условий, проводят постоянный мониторинг состояния футбольных полей и снежного покрова на трибунах. В случае необходимости матчи будут проводится с использованием контрастных мячей.
Делегаты, сотрудники департамента безопасности и инфраструктуры РПЛ совместно со службами эксплуатации клубов уже находятся на стадионах и предпринимают все необходимые меры для проведения матчей в установленное время. Вместе с тем, регламент лиги предусматривает возможность переноса матчей на предусмотренные резервные даты, в случае критического ухудшения погодных условий. Надеемся, что применения этих норм не потребуется. О развитии ситуации будем сообщать на официальных ресурсах РПЛ и клубов.