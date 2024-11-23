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РПЛ и клубы проводят мониторинг состояния полей из-за погодных условий

вчера, 10:39

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской Премьер-Лиги Антон Фетисов сообщил источнику, что администрация РПЛ совместно с клубами проводит мониторинг состояния футбольных полей и предпринимает необходимые меры для проведения матчей в Москве в установленное время.

В столице 23 ноября обещают сильный снегопад. По прогнозу погоды, выпадет 9-11 миллиметров осадков и начнёт формироваться устойчивый снежный покров высотой от четырёх до шести сантиметров. Сегодня в городе пройдут матчи ЦСКА — «Ростов» и «Спартак» — «Локомотив», а в Московской области «Химки» сыграют с «Краснодаром».

Администрация Лиги совместно с клубами, чьи домашние матчи находятся в зоне риска ухудшения погодных условий, проводят постоянный мониторинг состояния футбольных полей и снежного покрова на трибунах. В случае необходимости матчи будут проводится с использованием контрастных мячей.

Делегаты, сотрудники департамента безопасности и инфраструктуры РПЛ совместно со службами эксплуатации клубов уже находятся на стадионах и предпринимают все необходимые меры для проведения матчей в установленное время. Вместе с тем, регламент лиги предусматривает возможность переноса матчей на предусмотренные резервные даты, в случае критического ухудшения погодных условий. Надеемся, что применения этих норм не потребуется. О развитии ситуации будем сообщать на официальных ресурсах РПЛ и клубов.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:25
всё будет хорошо !
Брулин
Брулин
вчера в 12:45
Надеюсь, что в Химках газон не помешает Краснодару.
lotsman
lotsman
вчера в 11:03
Нормальные погодные условия для этого времени года. Всех сотрудников стадионов, с лопатами, на очистку снега. Матчи должны состояться в любую погоду. А в Оренбурге солнышко и +2. В ближайшие три часа осадков не ожидается. Зенит сыграет с Оренбургом в хороших условиях. Удачи всем. Пусть этот тур пройдёт без происшествий.)
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:43
И кто бы мог подумать что в России может выпасть снег в конце ноября..... даже уже не смешно....
Гость
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