В «Торпедо» рассказали о новом стадионе клуба

Один из владельцев московского «Торпедо» Николай Сторожук поделился подробностями строительства нового стадиона клуба.
На сегодня это самое крупное строительство спортивного сооружения в Москве. Стоимость составляет 19 миллиардов рублей. Мы зашли, когда были забиты только сваи.
Отмечу, это не только стадион, это спортивный комплекс, физкультурно‑оздоровительный комплекс. Кроме того, там будет располагаться футбольная школа «Торпедо».
Если вы посмотрите на турнирную таблицу, то «Торпедо» сегодня занимает второе место. И мы надеемся, что мы вернемся в Премьер‑Лигу уже в этом футбольном сезоне.
стрельцовскую,ивановскую,автозаводскую...!!! А у наших славных строителей на это есть много денег,получится - вот в чём вопрос,
да господин Соболев?!
стрельцовскую,ивановскую,автозаводскую...!!! А у наших славных строителей на это есть много денег,получится - вот в чём вопрос,
да господин Соболев?!
Ни чего не имею против возвращения Торпедо в стан сильнейших, но на сайте есть большая группа пользователей, которые ревностно относятся к наличию в РПЛ четырёх команд из Москвы и одной из Подмосковья. А представьте, как их будет коробить, если в следующем сезоне прибавится ещё и Торпедо. А ещё не далее, как вчера на soccere бурно обсуждалось предложение сократить РПЛ до двенадцати команд и исключить всякие Оренбурги, Ахматы и Химки с Факелами.
Так что не все рады такому возвращению. Одно радует, что их гораздо меньше, чем настоящих любителей футбола.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ни чего не имею против возвращения Торпедо в стан сильнейших, но на сайте есть большая группа пользователей, которые ревностно относятся к наличию в РПЛ четырёх команд из Москвы и одной из Подмосковья. А представьте, как их будет коробить, если в следующем сезоне прибавится ещё и Торпедо. А ещё не далее, как вчера на soccere бурно обсуждалось предложение сократить РПЛ до двенадцати команд и исключить всякие Оренбурги, Ахматы и Химки с Факелами.
Так что не все рады такому возвращению. Одно радует, что их гораздо меньше, чем настоящих любителей футбола.
Болейте за своих, а не против чужих!