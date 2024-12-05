В «Торпедо» рассказали о новом стадионе клуба

Один из владельцев московского «Торпедо» Николай Сторожук поделился подробностями строительства нового стадиона клуба.

На сегодня это самое крупное строительство спортивного сооружения в Москве. Стоимость составляет 19 миллиардов рублей. Мы зашли, когда были забиты только сваи.

Отмечу, это не только стадион, это спортивный комплекс, физкультурно‑оздоровительный комплекс. Кроме того, там будет располагаться футбольная школа «Торпедо».

Если вы посмотрите на турнирную таблицу, то «Торпедо» сегодня занимает второе место. И мы надеемся, что мы вернемся в Премьер‑Лигу уже в этом футбольном сезоне.