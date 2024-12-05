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В «Торпедо» рассказали о новом стадионе клуба

вчера, 21:30

Один из владельцев московского «Торпедо» Николай Сторожук поделился подробностями строительства нового стадиона клуба.

На сегодня это самое крупное строительство спортивного сооружения в Москве. Стоимость составляет 19 миллиардов рублей. Мы зашли, когда были забиты только сваи.

Отмечу, это не только стадион, это спортивный комплекс, физкультурно‑оздоровительный комплекс. Кроме того, там будет располагаться футбольная школа «Торпедо».

Если вы посмотрите на турнирную таблицу, то «Торпедо» сегодня занимает второе место. И мы надеемся, что мы вернемся в Премьер‑Лигу уже в этом футбольном сезоне.

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Торпедо М
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:46, ред.
Да, Раздаев всю свою карьеру провёл в Кузбассе и был лучшим бомбардиром лиги.
Я тоже за строгий лимит в пределах трёх на поле и максимум пять в команде. А что касается бюджета, то всё зло от Газпрома, РЖД и ВТБ. Из-за этих финансовых узурпаторов все беды нашего футбола. Не будь их, во главе был бы спортивный принцип, а не монополия на чемпионство одного клуба.
Alex_67
Alex_67 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:33
Доброго здоровья! Я сам сторонник радикального сокращеня РПЛ, многовато в лиге откровенно слабых клубов, а воспоминания о высоком уровне советского футбола слишком сильны... Еще я за введение жесткого лимита на легионеров - не более трех иностранцев в команде... Я против гипотетических Химок - команд, сидящих на шеях местных бюджетов, имеющих огромные штаты, прямо как у топ-клубов и совсем не думающих о том, как заработать деньги... А болеть за любимых игроков можно и в низших лигах... Приведу пример из СССР Виталий Раздаев и Кемеровский Кузбасс... Вот такое мое мнение..
Capral
Capral
вчера в 22:53
А когда же стадион будет готов?
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:31
Доброго Здоровья, Alex!
Ни чего не имею против возвращения Торпедо в стан сильнейших, но на сайте есть большая группа пользователей, которые ревностно относятся к наличию в РПЛ четырёх команд из Москвы и одной из Подмосковья. А представьте, как их будет коробить, если в следующем сезоне прибавится ещё и Торпедо. А ещё не далее, как вчера на soccere бурно обсуждалось предложение сократить РПЛ до двенадцати команд и исключить всякие Оренбурги, Ахматы и Химки с Факелами.
Так что не все рады такому возвращению. Одно радует, что их гораздо меньше, чем настоящих любителей футбола.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:11
В РПЛ давно пора возвратиться
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:06
Хочется пожелать эти слова да Богу в уши.... удачи всем кто связан с Торпедо.
adekvat
adekvat
вчера в 21:58
Вернуться мало, там надо закрепиться еще.
shur
shur
вчера в 21:52, ред.
...главное сохранить бережно то славное имя и историю "Торпедо",
стрельцовскую,ивановскую,автозаводскую...!!! А у наших славных строителей на это есть много денег,получится - вот в чём вопрос,
да господин Соболев?!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:50
Хотелось бы конечно увидеть черно белых в РПЛ. Такой клуб с такими традициям обязан там быть.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:35
Хорошие мечты,возвращение в РПЛ.
drug01
drug01
вчера в 21:34
Главное чтобы была успешная игра Торпедо а после стадион
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