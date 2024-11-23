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Поле стадиона «Спартака» накрыли перед матчем с «Локомотивом»

вчера, 14:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Поле на стадионе «Спартака» перед матчем 16‑го тура РПЛ с «Локомотивом» было накрыто для сохранения газона в непростых погодных условиях. Об этом сообщила ведущая «Матч ТВ» Ольга Васюкова.

В субботу в Москве сильный снегопад. Согласно прогнозу погоды, выпадет 9–11 миллиметров осадков и начнёт формироваться устойчивый снежный покров высотой от четырёх до шести сантиметров.

По нашей информации, поле перед игрой успели накрыть. Это должно помочь подготовить его к стартовому свистку.

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Все комментарии
shur
shur ответ deb6sgq28acd (раскрыть)
вчера в 18:42
...да уж и это только первый тайм!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:08
Жаль, такой матч и такая погода
jkrvpukm274k
jkrvpukm274k
вчера в 16:51
Пусть это поле будет для команд ничейным.
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:14
...теперь дифирамбы в пользу Спа, это ж их любимая погода, стеночка и грязевые ванны...!!!
shur
shur ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:10
...снял с языка, да, раньше говорили накрыть поляну, теперь всё
по взрослому, Спа поле Паровозу накрывает, боится видать тяги не выдержит,солидный откат получается!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:08
Главное , что бы наших игроков раньше времени "не накрыло"...)
112910415
112910415
вчера в 15:49
главное, что матч состоится !
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:43
Весенне-осенние футбольные огороды в столице уже давно ушли в лету, сейчас агрономы на всех московских стадионах боле менее научились готовить и сохранять футбольные поля в удовлетворительном состоянии. И предстоящее дерби между Спартаком и Локомотивом должно пройти в нормальных условиях и для болельщиков и для футболистов.
Болейте за своих, а не против чужих!
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:42
Вот вопрос какого ляда было переходить и играть зимой? А летом в отпуск идти! Деб-лы!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:26
Стоп-кран надоть сорвать))
Futurista
Futurista
вчера в 15:25
Накрыли поляну...паровоз, заходи)...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:23
Осталось немного времени и мы оценим поляну по ходу матча.
Robzat
Robzat
вчера в 15:15
Ничья украсит этот матч и никому не будет обидно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:07
Матч состоится в любую погоду...
drug01
drug01
вчера в 15:01
Погода сложная но футбол будет хорошим!!
deb6sgq28acd
deb6sgq28acd
вчера в 15:01
Такую большую поляну за предстоящую победу давно наверное никто не накрывал! Гулянка намечается знатная!
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