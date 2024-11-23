Поле стадиона «Спартака» накрыли перед матчем с «Локомотивом»

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вчера, 14:59

Поле на стадионе «Спартака» перед матчем 16‑го тура РПЛ с «Локомотивом» было накрыто для сохранения газона в непростых погодных условиях. Об этом сообщила ведущая «Матч ТВ» Ольга Васюкова.

В субботу в Москве сильный снегопад. Согласно прогнозу погоды, выпадет 9–11 миллиметров осадков и начнёт формироваться устойчивый снежный покров высотой от четырёх до шести сантиметров.