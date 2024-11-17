Стадион в Волгограде в день матча с Сирией переименуют в «Сталинград-Арену»

Стадион в Волгограде будет на один день переименован в «Сталинград-Арену». Об этом источнику сообщили в департаменте мероприятий Российского футбольного союза ( РФС ).

Матч Россия — Сирия будет посвящён годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции. Игра пройдёт на «Волгоград-Арене» 19 ноября — в день, когда 82 года назад началось контрнаступление Красной армии, которое через два с половиной месяца завершилось победой в Сталинградской битве. В день проведения матча Россия — Сирия волгоградский стадион будет переименован в «Сталинград-Арену». Номером открытия станет вдохновляющая композиция «Не вставай на колени» в исполнении Николая Носкова и белорусского певца Александра Иванова, известного под псевдонимом IVAN.