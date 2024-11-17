Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыТоварищеские матчи. Сборные 2024

Стадион в Волгограде в день матча с Сирией переименуют в «Сталинград-Арену»

вчера, 14:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СирияСирияЗавтра в 19:30 Не начался

Стадион в Волгограде будет на один день переименован в «Сталинград-Арену». Об этом источнику сообщили в департаменте мероприятий Российского футбольного союза (РФС).

Матч Россия — Сирия будет посвящён годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции. Игра пройдёт на «Волгоград-Арене» 19 ноября — в день, когда 82 года назад началось контрнаступление Красной армии, которое через два с половиной месяца завершилось победой в Сталинградской битве. В день проведения матча Россия — Сирия волгоградский стадион будет переименован в «Сталинград-Арену». Номером открытия станет вдохновляющая композиция «Не вставай на колени» в исполнении Николая Носкова и белорусского певца Александра Иванова, известного под псевдонимом IVAN.

Гимн России перед началом игры прозвучит в исполнении заслуженного артиста РФ Аскара Абдразакова.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: tass.ru
Владелец «Акрона» рассказал о планах построить в Тольятти новый стадион
04 ноября
В РФС объяснили, почему матч со сборной Брунея пройдёт в Краснодаре
24 октября
Стало известно, на каком стадионе сыграют сборные России и Брунея
24 октября
Борис Ротенберг предложил сборной России сыграть на стадионе «Фишт»
17 октября
РПЛ проверит качество поля на «Солидарность Самара Арене»
16 октября
«Волгоград Арена» готова принять товарищеский матч сборных России и Сирии
16 октября
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 