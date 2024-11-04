Владелец «Акрона» рассказал о планах построить в Тольятти новый стадион

1730703092

вчера, 09:51

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов заявил, что есть планы снести стадион в Тольятти и построить на его месте новую арену.

Пока обсуждать тут нечего. Когда будем готовы анонсировать, мы это сделаем. Мы хотим построить стадион на 14 тысяч зрителей. Есть проморолик в интернете, который кто‑то опубликовал. Наша идея была в том, чтобы полностью снести старый стадион «Торпедо» и на его месте построить новый. Но есть загвоздки.

«Акрон» после 14 матчей занимает восьмое место в таблице, набрав 16 очков. «Крылья Советов» с 12 баллами находится на десятой строчке.