Владелец «Акрона» рассказал о планах построить в Тольятти новый стадион

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов заявил, что есть планы снести стадион в Тольятти и построить на его месте новую арену.
Пока обсуждать тут нечего. Когда будем готовы анонсировать, мы это сделаем. Мы хотим построить стадион на 14 тысяч зрителей. Есть проморолик в интернете, который кто‑то опубликовал. Наша идея была в том, чтобы полностью снести старый стадион «Торпедо» и на его месте построить новый. Но есть загвоздки.
«Акрон» после 14 матчей занимает восьмое место в таблице, набрав 16 очков. «Крылья Советов» с 12 баллами находится на десятой строчке.
Болейте за своих, а не против чужих.
Болейте за своих, а не против чужих.
Сразу понятно, что человек разбирается в футболе и хочет развивать его в России. Лишь бы только ему не мешало ничего, чтобы в его дела не лезли местные чиновники с целью наживы. Небось у них есть и предложения по подрядчикам на строительство. Уже и прибыль подсчитали. Отогнали бы от клуба всех этих пиявок.
Сразу понятно, что человек разбирается в футболе и хочет развивать его в России. Лишь бы только ему не мешало ничего, чтобы в его дела не лезли местные чиновники с целью наживы. Небось у них есть и предложения по подрядчикам на строительство. Уже и прибыль подсчитали. Отогнали бы от клуба всех этих пиявок.