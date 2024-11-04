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Владелец «Акрона» рассказал о планах построить в Тольятти новый стадион

вчера, 09:51

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов заявил, что есть планы снести стадион в Тольятти и построить на его месте новую арену.

Пока обсуждать тут нечего. Когда будем готовы анонсировать, мы это сделаем. Мы хотим построить стадион на 14 тысяч зрителей. Есть проморолик в интернете, который кто‑то опубликовал. Наша идея была в том, чтобы полностью снести старый стадион «Торпедо» и на его месте построить новый. Но есть загвоздки.

«Акрон» после 14 матчей занимает восьмое место в таблице, набрав 16 очков. «Крылья Советов» с 12 баллами находится на десятой строчке.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:09
Для постоянного участия в РПЛ команде необходимо иметь свой качественный стадион, а не скитаться по арендам, в противном случае Акрон может столкнуться с трудностями получения допуска к чемпионату, как когда-то Оренбург или Алания.
Болейте за своих, а не против чужих.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:25, ред.
Хорошая мысль...
Сразу понятно, что человек разбирается в футболе и хочет развивать его в России. Лишь бы только ему не мешало ничего, чтобы в его дела не лезли местные чиновники с целью наживы. Небось у них есть и предложения по подрядчикам на строительство. Уже и прибыль подсчитали. Отогнали бы от клуба всех этих пиявок.
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:10
Отличная идея. Очень позитивное мышление.
87djusza4un4
87djusza4un4
вчера в 09:55
Если есть деньги, чего бы и не вложиться
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