Представитель Батракова ответил на вопрос, может ли игрок покинуть «Локо»

Представитель полузащитника «Локомотива» и сборной России ответил на вопрос, может ли игрок покинуть «железнодорожников».

Ничего исключать нельзя. Но первое — Алексей точно никуда не планирует уходить из «Локомотива». Мы заинтересованы в ближайшее время в развитии карьеры в его родном клубе, потому что этот клуб дал ему образование. Алексей это понимает и чувствует ответственность перед клубом. Более того, мы собираемся разговаривать с «Локомотивом» о новом трудовом договоре. Болельщики могут быть спокойны.

Набирал руководству клуба после последней игры несколько раз. Они не вышли на связь. Наверное, в отпуске и отдыхают. Я не вижу смысла затягивать, чем раньше начнём, тем быстрее закончим.