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Представитель Батракова ответил на вопрос, может ли игрок покинуть «Локо»

сегодня, 15:04

Представитель полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос, может ли игрок покинуть «железнодорожников».

Ничего исключать нельзя. Но первое — Алексей точно никуда не планирует уходить из «Локомотива». Мы заинтересованы в ближайшее время в развитии карьеры в его родном клубе, потому что этот клуб дал ему образование. Алексей это понимает и чувствует ответственность перед клубом. Более того, мы собираемся разговаривать с «Локомотивом» о новом трудовом договоре. Болельщики могут быть спокойны.

Набирал руководству клуба после последней игры несколько раз. Они не вышли на связь. Наверное, в отпуске и отдыхают. Я не вижу смысла затягивать, чем раньше начнём, тем быстрее закончим.

Напомним, Батраков был признан лучшим молодым игроком РПЛ в 2024 году.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:22
Агент всегда думает только о личной выгоде. В данном случае Кузьмичев рассчитывает на долю в улучшенном контракте. Батракову сейчас нужен хороший советчик, а не жадный футбольный функционер. Надеюсь на то, что в этой роли смогут выступить родители Алексея...
Capral
Capral
сегодня в 15:12
Каверзное интервью. Похоже, что всё-таки свалит Батрак из Локо. И вообще, к чему эти слова- несколько раз набирал, но никто не ответил? Ну позвони ещё раз, отправь "мыло", сделай запрос. А потом, если что, вот уже и оправдание есть- типа, никто не реагировал. Это неправильно, а агент должен знать, что так дела не делаются. Но, вообще, как-то мутно в этой истории...
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