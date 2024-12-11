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Полузащитником «Краснодара» интересуются европейские клубы

сегодня, 12:21

Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» и сборной России Никиты Кривцова, заявил, что к его клиенту есть интерес из Европы.

Могу сказать, что есть много конкретных клубов, интересующихся Никитой. Если «Краснодар» хочет дать ему шанс играть в Европе, он может уехать, есть клубы, которые его хотят.

Напомним, Кривцов выступает за «чёрно-зелёных» с августа 2021 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 22-летний атакующий полузащитник сыграл 22 матча, в которых забил три мяча и отметился двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает Кривцова в 3,5 миллиона евро.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил игру своей команды в первой части сезона.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:39
упомянутые "много клубов" существуют исключительно в воображении агента !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:16
Главное, игроком, который в последнее время частенько сидит на лавке и выходит на замену, показывая при этом посредственную игру. Так и хочется сказать агенту футболиста детской присказкой: " Врунишка - болтунишка ". Смотря, какие клубы. Может, кому - то он и нужен. Кому - то...
Uberboss
Uberboss
сегодня в 13:05
Очень хочется в это верить, но не получается.
y933rytresgu
y933rytresgu
сегодня в 12:41
Хочет ли сам Кривцов играть за рубежом за меньшие деньги?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:30
Читаешь эти новости в последнее время и кажется что только нашими супер игроками интересуются в европе.
Гость
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