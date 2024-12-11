Полузащитником «Краснодара» интересуются европейские клубы

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сегодня, 12:21

Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» и сборной России , заявил, что к его клиенту есть интерес из Европы.

Могу сказать, что есть много конкретных клубов, интересующихся Никитой. Если «Краснодар» хочет дать ему шанс играть в Европе, он может уехать, есть клубы, которые его хотят.

Напомним, Кривцов выступает за «чёрно-зелёных» с августа 2021 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 22-летний атакующий полузащитник сыграл 22 матча, в которых забил три мяча и отметился двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает Кривцова в 3,5 миллиона евро.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил игру своей команды в первой части сезона.