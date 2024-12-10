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Агент Тикнизяна дал комментарий на тему интереса «Севильи» к игроку

вчера, 20:21

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, дал комментарий касательно возможного перехода игрока в «Севилью».

Интерес «Севильи» к Тикнизяну сохраняется. Как только будет какая-то конкретика, «Локомотив» объявит. Трансфер или аренда? Пока больше нечего сказать.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:19
Это не удивительно. Я так и думал
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:44
В Севилье уже ответили на все это, скоро и на соккере опубликуют наверно)
«На данный момент мы не интересуемся этим футболистом», — сказал Рамирес в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Infirit
Infirit
вчера в 21:59
В Севильке еще не смеялись?
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:13
Что-то много кого по словам "жучков" из РПЛ хотят)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:51
Уж не знают как этого товарища распиарить...
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:40
Больше смахивает на пиар ход от агента....
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