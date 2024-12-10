Агент Тикнизяна дал комментарий на тему интереса «Севильи» к игроку

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, дал комментарий касательно возможного перехода игрока в «Севилью».
Интерес «Севильи» к Тикнизяну сохраняется. Как только будет какая-то конкретика, «Локомотив» объявит. Трансфер или аренда? Пока больше нечего сказать.
«На данный момент мы не интересуемся этим футболистом», — сказал Рамирес в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
«На данный момент мы не интересуемся этим футболистом», — сказал Рамирес в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.