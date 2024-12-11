Агент Горбани отреагировал на слухи о том, что игрок покинет «Оренбург»

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сегодня, 14:48

Футбольный агент Реза Фейзбахш, представляющий интересы полузащитника «Оренбурга» и сборной Ирана , отреагировал на информацию о том, что игрок может перейти в «Эстегляль».

Мохаммад может перейти из «Оренбурга» в «Эстегляль»? Это неправда.

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» из «Сепахана» в феврале 2024 года. Его контракт действует до лета 2026 года. В текущем сезоне 23-летний опорный полузащитник сыграл 18 матчей, в которых набрал два балла по системе «гол+пас» (гол и ассист) и получил три жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Горбани в 1,2 миллиона евро.