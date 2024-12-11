Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Агент Горбани отреагировал на слухи о том, что игрок покинет «Оренбург»

сегодня, 14:48

Футбольный агент Реза Фейзбахш, представляющий интересы полузащитника «Оренбурга» и сборной Ирана Мохаммада Горбани, отреагировал на информацию о том, что игрок может перейти в «Эстегляль».

Мохаммад может перейти из «Оренбурга» в «Эстегляль»? Это неправда.

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» из «Сепахана» в феврале 2024 года. Его контракт действует до лета 2026 года. В текущем сезоне 23-летний опорный полузащитник сыграл 18 матчей, в которых набрал два балла по системе «гол+пас» (гол и ассист) и получил три жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Горбани в 1,2 миллиона евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиМантуан может перейти в «Коринтианс»
Сегодня, 13:08
Полузащитником «Краснодара» интересуются европейские клубы
Сегодня, 12:21
Медведев отреагировал на информацию о том, что «Зениту» интересен Хлусевич
Сегодня, 11:32
«Зенит» и «Динамо» поборются за защитника «Спартака»
Сегодня, 09:23
Агент Тикнизяна дал комментарий на тему интереса «Севильи» к игроку
Вчера, 20:21
Садулаев отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит»
Вчера, 14:51
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 14:50
Никуда он не перейдет.... вообще утятина жирнющая.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 