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Александер-Арнольд: «„Ман Сити“ никогда нельзя списывать со счетов»

сегодня, 08:40

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд полагает, что «Манчестер Сити» по-прежнему претендует на чемпионство.

Разумеется, [спад у «горожан»] всех очень сильно удивил.

Я всегда говорил, что если у тебя и есть шанс победить «Ман Сити», то только до Рождества. Полагаю, в течение первых трех-четырех месяцев он лишь набирает обороты, а после Рождества и Нового года о победе можно не думать.

Честно, об этом можно забыть, поскольку мало кто [способен их после этого победить]. После того как в районе Нового года у них все налаживается, они выдают пятимесячную серию без поражений, в течение которой могут один или два раза сыграть вничью. Но победная серия продолжается.

Я бы не удивился, случись это снова. Вероятно, «горожане» потеряли больше баллов, чем обычно, но они завоевали четыре трофея подряд, пару сезонов назад сделали требл, они очень сильны и располагают элитными игроками, а также великолепным наставником.

Поэтому их никогда нельзя списывать со счетов, и я бы не удивился, если бы они вернулись в гонку за титулом к концу сезона.

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Все комментарии
kw629wv8k6qb
kw629wv8k6qb
сегодня в 09:50
Просто ждём на сколько их спад затянулся
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:31
Думаю в этом сезоне им в гонку за титул не придётся вернуться
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:55
В этом сезоне МС не претендент на титул. Арсенал поборется до последнего
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:45
Конечно, у них такой дорогой состав...
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