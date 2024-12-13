Слот: «С „Челси“ был единственный матч, когда соперник нас превзошёл»

Главный тренер «Ливерпуля» вспомнил игру против «Челси» (2:1) в октябре.

Это был один из тех матчей, возможно, даже единственный, когда я чувствовал, что соперник нас превосходит. Я не хочу сказать, что в долгосрочной перспективе они будут лучше нас, однако во время той игры они больше владели мячом, создавали больше опасных моментов, чем любой другой соперник до сих пор. Я не берусь судить, какое место «Челси» займет в таблице. Я должен сосредоточиться на своей команде. Но «Челси» впечатляет в этом сезоне, это уж точно.