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Слот: «С „Челси“ был единственный матч, когда соперник нас превзошёл»

сегодня, 21:03
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот вспомнил игру против «Челси» (2:1) в октябре.

Это был один из тех матчей, возможно, даже единственный, когда я чувствовал, что соперник нас превосходит. Я не хочу сказать, что в долгосрочной перспективе они будут лучше нас, однако во время той игры они больше владели мячом, создавали больше опасных моментов, чем любой другой соперник до сих пор. Я не берусь судить, какое место «Челси» займет в таблице. Я должен сосредоточиться на своей команде. Но «Челси» впечатляет в этом сезоне, это уж точно.

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Все комментарии
zdeniss
zdeniss
сегодня в 21:29
Про игру с Арсеналом уже забыл, когда пришлось 2 раза отыгрываться по ходу матча…
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:26
Ну, в том матче Челси не должен был проигрывать на Энфилде. Не реализовали свои моменты, а хозяева забили по итогу на один мяч больше.
А так в целом Ливерпуль на прекрасном ходу.
Гость
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