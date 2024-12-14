Лопетеги об Антонио в ДТП: «Чудо, что он вообще выжил»

Главный тренер «Вест Хэма» считает, что повезло выжить после ДТП .

7 декабря нападающий «Вест Хэма» попал в автомобильную аварию. Он перенес операцию в связи с переломом нижней конечности.

Мы собираемся его навестить. Но главное – мы рады тому, что он идет на поправку. Он и его семья нам близки, и мы желаем ему наилучшего. Лучшая новость в том, что перед матчем Майкл смог поговорить с нами, поскольку, глядя на эту автоаварию – это чудо, что он выжил. Он сильный, в ближайшие месяцы он будет восстанавливаться как человек, а уже потом как игрок.