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Лопетеги об Антонио в ДТП: «Чудо, что он вообще выжил»

сегодня, 08:15

Главный тренер «Вест Хэма» Хулен Лопетеги считает, что Майклу Антонио повезло выжить после ДТП.

7 декабря нападающий «Вест Хэма» попал в автомобильную аварию. Он перенес операцию в связи с переломом нижней конечности.

Мы собираемся его навестить. Но главное – мы рады тому, что он идет на поправку. Он и его семья нам близки, и мы желаем ему наилучшего. Лучшая новость в том, что перед матчем Майкл смог поговорить с нами, поскольку, глядя на эту автоаварию – это чудо, что он выжил. Он сильный, в ближайшие месяцы он будет восстанавливаться как человек, а уже потом как игрок.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:16
Как игрок уже наверно он закончился, но сейчас это не главное.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:16
Скорейшего выздоровления везунчику...
Гость
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