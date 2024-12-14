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Сунесс о «Ман Сити»: «Одна победа в 10 матчах – это хуже, чем просто спад»

сегодня, 08:27

Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс дал комментарий касательно спада «Манчестер Сити».

Гвардиола, видимо, уже все перепробовал, и результаты «Сити» – это знатный щелчок по носу. Одна победа в 10 матчах – это хуже, чем просто спад.

У меня никогда не было такого во время игровой карьеры, так что для команды, становившейся чемпионом несколько лет подряд, это будет весьма необычный опыт.

В успешных коллективах в таких случаях повторяют мантру: «Не волнуемся, ничего не меняем, делаем то, что приносило успех до этого». И Пеп правильно сделает, если будет говорить то же самое.

Индивидуальное мастерство по-прежнему при них, но в целом, думаю, снизился уровень интенсивности при игре без мяча. Этих лишних полметра им не хватает, поскольку оппоненты слишком легко выходят из-под прессинга, и «Сити» выглядит уязвимым.

Победа над МЮ может временно воодушевить их, но я не уверен, что она реально покажет какой-то прогресс.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:13
Да там дело не только в Родри. Фоден так и не набрал форму после Евро, Де Брейне после травмы тоже, Уокер вообще максимально сдал, он сейчас балласт. В целом я не понимаю, почему сборникам дали столько времени отдыха, что они пропустили и сбор и начало АПЛ. Вот и результат.
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 08:53
Не в этом сезоне уж точно))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:53
Самое забавное, что они до сих пор в топ-4 находятся)) чем остальные команды занимаются большой большой вопрос))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:41
Когда уже Гвардиола уйдет?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:41
мансити нужна была такая шоковая терапия )) пусть учатся выживать.
без родри эта команда оказалась очень уязвимой. холланд должен быть "убийцей", но его порох намок. он не только не забивает, но и практически не участвует в игре.
Гость
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