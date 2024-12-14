Сунесс о «Ман Сити»: «Одна победа в 10 матчах – это хуже, чем просто спад»

Экс-игрок «Ливерпуля» дал комментарий касательно спада «Манчестер Сити».

Гвардиола, видимо, уже все перепробовал, и результаты «Сити» – это знатный щелчок по носу. Одна победа в 10 матчах – это хуже, чем просто спад.

У меня никогда не было такого во время игровой карьеры, так что для команды, становившейся чемпионом несколько лет подряд, это будет весьма необычный опыт.

В успешных коллективах в таких случаях повторяют мантру: «Не волнуемся, ничего не меняем, делаем то, что приносило успех до этого». И Пеп правильно сделает, если будет говорить то же самое.

Индивидуальное мастерство по-прежнему при них, но в целом, думаю, снизился уровень интенсивности при игре без мяча. Этих лишних полметра им не хватает, поскольку оппоненты слишком легко выходят из-под прессинга, и «Сити» выглядит уязвимым.