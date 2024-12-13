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Аморим: «„Ман Сити“ находится в лучшей ситуации – даже в текущий момент»

вчера, 22:51
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 19:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что «Манчестер Юнайтед» постарается обыграть «Манчестер Сити».

Это еще один матч против очень хорошего соперника. Обе команды испытывают трудности, поэтому надеюсь, что в дальнейшем мы сможем почувствовать вкус настоящего дерби. И я знаю, что для болельщиков это важный матч, но моя задача сейчас – улучшать игру команды и выигрывать матчи. Мы постараемся выиграть. Соперник сейчас находится в лучшей ситуации, чем мы, с точки зрения понимания игры, стиля и уверенности в себе – даже в текущий момент. Поэтому нашей команде нужно сфокусироваться на многих аспектах. Конечно, у нас есть стратегия, и мы постараемся выиграть матч.

Дерби Манчестера пройдет 15 декабря в 19:30.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:58
....болею за тот МЮ, хотя в сложившийся ситуации выиграет МанСити, ну Я просто уверен или будет натянутая ничья...!
Гость
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