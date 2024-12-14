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Гаджиев оценил выступление махачкалинского «Динамо» в первой части сезона

сегодня, 13:58

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подвёл итоги выступления команды в первой части сезона.

Я бы оценил итоги команды как удовлетворительные. Было много игр, в которых команда играла без сколь-нибудь серьёзных ошибок и набирала очки. С другой стороны, были и матчи, в которых мы не должны были уступить. Как пример — с «Рубином». В большинстве игр команда выступала на 100 процентов своих возможностей. В нескольких матчах не реализовали свой потенциал, в том числе и в атаке. Что касается обороны, то замечания можно сделать по трём играм, а большую часть времени команда играла относительно сбалансировано. Но в какие-то моменты нам не хватало согласованности в действиях.

Что касается планов по усилению, нам, как и абсолютно любой профессиональной команде, хотелось бы усилиться. Не могу сказать, что это простая задача. Уровень игроков, с которыми мы работаем последние годы, растёт, как и требования к тем, кого мы приглашаем, а вместе с этим растут и цена с зарплатой. Рынок диктует своё.

Мы смотрим игроков по всем позициям. Атакующая группа более востребована для нас. По ходу просмотров можем найти и договориться с игроком, возможно, и на другую позицию, который при этом подходит под уровень РПЛ. Мы не ориентируемся на закупку большой группы игроков – не хотим разрушать команду, которую выстраивали на протяжении последних лет. Поэтому костяк команды мы сохраним. По возможности, усилим в первую очередь группу атаки, и, если получится, в оборону кого-то возьмём.

После восемнадцати туров «Динамо» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице РПЛ. В последней игре текущего года махачкалинцы уступили «Рубину» (2:3).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:50
прилично играют, стыдиться нечего
823cbp3j3g3s
823cbp3j3g3s
сегодня в 14:07
Динамо выглядело достойно для новичка, особых провалов не было
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