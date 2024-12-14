Гаджиев оценил выступление махачкалинского «Динамо» в первой части сезона

Президент махачкалинского «Динамо» подвёл итоги выступления команды в первой части сезона.

Я бы оценил итоги команды как удовлетворительные. Было много игр, в которых команда играла без сколь-нибудь серьёзных ошибок и набирала очки. С другой стороны, были и матчи, в которых мы не должны были уступить. Как пример — с «Рубином». В большинстве игр команда выступала на 100 процентов своих возможностей. В нескольких матчах не реализовали свой потенциал, в том числе и в атаке. Что касается обороны, то замечания можно сделать по трём играм, а большую часть времени команда играла относительно сбалансировано. Но в какие-то моменты нам не хватало согласованности в действиях.

Что касается планов по усилению, нам, как и абсолютно любой профессиональной команде, хотелось бы усилиться. Не могу сказать, что это простая задача. Уровень игроков, с которыми мы работаем последние годы, растёт, как и требования к тем, кого мы приглашаем, а вместе с этим растут и цена с зарплатой. Рынок диктует своё.