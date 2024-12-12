«Манчестер Сити» окончательно развалился. Проиграли «Ювентусу», изменяют давним принципам

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12 декабря 2024, 09:02

Гвардиола уступил Мотте в гостях.

Давно не было такой слабой серии гранда

У «Реала» и «Баварии» случались спады. Но если перебирать в уме фаворитов и финалистов Лиги чемпионов последних лет, то никто не был в положении команды Гвардиолы. «Манчестер Сити» развалился. Накануне выезда в Турин они допустили ничью 2:2 против «Кристал Пэлас». «Орлы» дважды выходили вперед, фаворит столько же раз отыгрывался. Но всё завершилось удалением Рико Льюиса, а не героическим победным камбэком Гвардиолы. Хосеп настолько устал, что выдал свои планы – похоже, «Манчестер Сити» будет его последним клубом в карьере.

Дальше Гвардиола может работать с национальной командой, но хочет больше отдыхать. Усталость добила Хосепа. После нового поражения от «Ювентуса» испанцу даже не хватило сил, чтобы среагировать на дружеские объятия от Тиаго Мотты. Два бывших хавбека «Барселоны» стали сильными наставниками. Разумеется, Гвардиола на три головы выше по опыту и трофеям, но теперь Мотта может победить, причем по делу. Хотя с мячом постоянно играли гости, голкипер Ди Грегорио по-настоящему работал лишь дважды. А Эдерсон два раза пропустил.

Бразильский голкипер в последнее время играет неважно. Его нервозность соединяется с паническими атаками защитников. Уокер, Льюис, Диаш и Гвардиол совершали грубые ошибки, помогая «Ювентусу» выжать максимум из контратак и навесов. Нелепые действия «горожан» выручали итальянцев. В итоге Влахович сумел пробить головой, а мяч после действий Эдерсона оказался за линией ворот. Получив гол во втором тайме, «Ювентусу» стало проще. Сумели разогнать атаку с навесом Веа на МакКенни, хавбек пробил в падении. Эдерсон снова не сумел выручить.

«Манчестер Сити» проиграл безропотно, вот что должно пугать Гвардиолу сильнее всего. Ни физически, ни тактически, ни морально английский клуб не готов выйти из крутого пике. У «горожан» 9 неудачных матчей из 10. Дальше по курсу «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Эвертон». Три соперника, которых раньше уверенно обыгрывали. Но каждый оппонент может собраться на матч с «Манчестер Сити» в нынешнем состоянии. В потерянном взгляде Гвардиолы мелькает растерянность, а это нечто новое для доминирующего наставника гранда.

Насыщение левого фланга не спасло гостей

Гвардиола пытался одолжить фишку Анчелотти. У «Реала» бывали матчи, когда Винисиус, Родриго и Мбаппе давили на оппонентов по левому краю, а Беллингем им помогал, когда мог выйти на поле. Хосеп отправил в зону левого инсайда Де Брюйне, Доку, Грилиша, Льюиса и Гвардиола. Но даже если бы в эту зону смогли засунуть ещё парочку футболистов, то вердикт неутешительный. «Манчестер Сити» лишен футболистов в великолепной форме. Де Брюйне готов к пенсии. Вингер Савио не забивал в 20 матчах в «Манчестер Сити» после переезда из Испании.

Грилиш не забивал в 44 матчах. За него заплатили рекордные деньги и выдали огромную зарплату, а разницу не делает. Джека пытались поставить в центр поля, но англичанин не справляется. Оказалось, что Родри по делу дали «Золотой мяч», ведь без испанского опорника «Манчестер Сити», хваставшийся квартетом чемпионских титулов подряд, стал бледной тенью фаворита. Новый формат Лиги чемпионов добавил грандам головной боли. Теперь не выйти в плей-офф, обыграв вторым составом аутсайдера в квартете. Надо сражаться против сильнейших.

«Ювентус» далек от стандартов качества времен, когда за них были Буффон, Кьеллини, Погба и Пирло. Но молодой тренер Мотта учит туринцев для начала не проигрывать. А если получается, то можно сломать фаворита, как случилось в игре с «Манчестер Сити». Для туринцев это важный поединок. Могут приободриться, чтобы набрать ход, и постараются вернуться в группу лидеров в Серии А. А Гвардиола теперь в компании с «Реалом» и ПСЖ . Будут переживать за свое место в плей-офф. Три бывших финалиста Лиги чемпионов слишком часто теряют очки в турнире.

У Гвардиолы и Луиса Энрике по две победы, причем в седьмом туре они сыграют между собой. То есть одновременно не наберут по три очка. В восьмом матче «Манчестер Сити» встретит «Брюгге», и это тоже опасный соперник. Сейчас у Гвардиолы не осталось легких оппонентов, поскольку его команда в объективно плохом состоянии. Причем нельзя кивать строго на потери в составе. Даже когда есть Эдерсон, Диаш, Де Брюйне и Холанд, то не хватает сильной игры флангами и правильной работы в опорной зоне. «Манчестер Сити» рискует путевкой в плей-офф.

Холанд снова подвёл в решающем поединке

Чемпионы Англии в тупике. Не удается перекрыть давние и всем известные слабости. Например, у «Баварии» многие наставники не смогли поставить надежную игру в защите, поэтому немцы так редко бывают и побеждают в финалах Лиги чемпионов. Так получается сейчас у Гвардиолы, когда вспоминают о моральной подготовке Холанда к решающим поединкам. У Эрлинга есть тактические проблемы, когда приходится работать против плотных и упрямых линий обороны. Но здесь больше вопрос морали и настроя в решающий момент. Холанд трусишка.

У норвежца был момент против «Ювентуса», но Эрлинг проиграл голкиперу. Вот только это единственный удар форварда в створ ворот итальянской команды. У Холанда лишь пять передач за целый матч и восемнадцать касаний мяча. Полный провал. Хотя Доку и Бернарду на флангах, а Грилиш в роли свободного художника выступили не лучше. «Ювентус» обучается сушить игру. И хотя это не был лучший поединок тура по качеству футбола, Мотту интересовали очки. Три балла помогли итальянцам приблизиться к первой восьмерке, а Гвардиола снова тонет.

Не знаем вердикт по делу о 130 предполагаемых нарушениях правил, но если «Манчестер Сити» ждёт дисквалификация, то этим можно объяснить состояние коллектива. Впервые за очень много лет напоминают мокрую курицу. Плохо, когда никто не может показать характер. Сильные футболисты в плохой форме, и Холанд не демонстрирует обучаемость. Тренер защищает Эрлинга, но норвежец не пересмотрел свое отношение к центральным поединкам. Форвард с его талантом должен забивать «Ювентусу», помогая «Манчестер Сити». Но реальность оказалась суровой.