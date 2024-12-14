Мбаппе и Джуд вернулись. «Реал» преобразился – и снова в чемпионской гонке с «Барсой»

1734156154

сегодня, 09:02

Самое интересное только начинается.

«Барселона» всех сметала на старте

Первые месяцы каталонцев с Хансом-Дитером Фликом были просто поразительны. Коллектив резво стартовал в чемпионате с семи побед к ряду. В первых турах, конечно, было непросто – результат добывался на тоненького, не все были доступны. «Валенсия», «Атлетик» и «Райо» уступили с минимальным отставанием в счёте. Зато потом попёрло. 7:0 с «Вальядолидом», 4:1 с «Жироной», 5:1 с «Вильярреалом». Каталонцы буквально сминали соперников.

В таких условиях наиболее комфортно себя чувствовали Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Рафинья. Особенно сильно приход Флика повлиял на поляка. До этого Роберт постепенно стагнировал – зато теперь выдал семь голов в первых семи туров (и на данный момент в его активе 16 мячей и первое место в списке бомбардиров чемпионата). Ямаль продолжает прогрессировать и показывает топ-футбол, а Рафинья доказал, что не нужен «блаугране» никакой Нико Уильямс.

Наступает отдача от футбола Флика

Уже в сентябре случились поражения от «Монако» и «Осасуны», но удачный отрезок «Барса» растянула вплоть до ноября. Главными на этом отрезке стали победы над «Баварией» (4:1) и «Реалом» (4:0). Правда, теперь команду настиг спад.

В семи последних матчах во всех турнирах – только три победы (и одна победа в пяти турах чемпионата). Игроки отмечали, что Флик ставит интенсивный футбол, а потому требуется огромная выносливость. На свежих ногах «сине-гранатовые» прекрасно справлялись с требованиями тренера, но сейчас наступил грубый откат. О чём говорить, если даже проблемный «Сосьедад» и аутсайдер-«Лас-Пальмас» одерживают победу над каталонцами. Или камбэк «Бетиса» (2:2). Результат «сине-гранатовым» даётся всё тяжелее.

Детали, с которыми «Реал» начинал, – кошмарная форма лидеров и отсутствие химии

Мадридцы оставались фаворитами чемпионата, но в перспективах Мбаппе возникали определённые сомнения. Это футболист такого масштаба, что команду стоит выстраивать вокруг него – а «сливочные» уже представляли собой отлаженную систему, которой необходимо разве что точечное усиление.

Подписание Килиана смешало все карты. Родриго как незаметному герою пришлось сесть на скамейку, также изменились роли Винисиуса и Беллингема. И непонятно было, как их всех расставить. Лидерам группы атаки очень не хватало взаимопонимания, в действиях не было ни намёка на синхронность.

Как итог, определённую марку в плане результатов «Реал» держал – но ничьи с «Мальоркой», «Лас-Пальмасом», «Атлетико», разгром от «Барсы» давали о себе знать.

Мбаппе и Беллингем возвращаются

Да, с момента поражения от «Ливерпуля» на «Энфилде» и 1:2 от «Атлетика» прошло не так много времени – но прогресс в игре мадридцев всё-таки есть. Анчелотти пересмотрел функционал лидеров.

Беллингем вообще попросил об этом лично – после появления Мбаппе англичанин стал бледной тенью себя прежнего, перестал создавать остроту. Хавбек даже разговаривал с тренером на этот счёт – и просил разрешить чаще подключаться к атакам. «Папа Карло», судя по всему, услышал – полузащитник «проснулся» первым. Он забивал «Осасуне», «Леганесу», «Жироне», «Атлетику», участвовал в обоих голах «Хетафе».

Что касается Мбаппе, ему пошла на пользу пауза на игры сборных. В четырёх недавних турах француз отметился голами «Леганесу», «Хетафе», «Жироне», также забил «Аталанте» в ЛЧ (мадридцы добыли важную победу). Причём это были качественные голы – с открывания между защитниками/после прохода по флангу и т.п.

Винисиус в целом всегда был в форме и сразу обозначил – статус лидера он уступать не собирается. Бразильца просто стали чаще выпускать на острие (видимо, чтобы снять часть функционала с Мбаппе и позволить тому просто забивать) – независимо от того, как его используют, Вини результативен (восемь мячей и семь голевых в 13 матчах чемпионата).

Мотивация игроков ротации добавляет «сливочным» мощи

И гибкости. Анчелотти важна качественная ротация, у «сливочных» она – хотя бы в группе атаки – есть. Изначально первой опцией для итальянца считалась тройка Вини-Мбаппе-Родриго, но в последнее время менеджер активно варьирует сочетания. Также тренер стал подключать Арду Гюлера, Браима Диаса.

Универсальность исполнителей позволяет варьировать схемы «4-3-3», «4-2-3-1», «4-4-2». Килиан одинаково полезен как на острие, так и на левой бровке, то же можно сказать о Вини. Гюлер и Диас чаще появляются в старте в последний месяц и активно пользуются этой возможностью.

Каталонцы – больше не фаворит

Результат «эль-класико», возможно, сделал каталонцам хуже – они в двух матчах подряд разбили европейские гранды, которые прилично подпортили кровь в последние годы. И на этом фоне началась просадка. Поэтому прямо сейчас ситуация в чемпионской гонке совсем не ясна.

У «Барсы» мэтч с тренером, свежая атака – плюс прогрессирует Ямаль, который стал полноценным лидером «сине-гранатовых». С другой стороны, начался игровой спад – и это чувствуется. В плане результата и содержания.

«Реал» же до сих пор идёт на второй строчке – при этом в игровой составляющей «сливочные» прогрессируют, постепенно возвращая сыгранность. Да и отдельные исполнители снова напоминают себя прежних – тот же Беллингем начал забивать и отдавать, от нефутбольных проблем (их, кстати, удаётся решить) удаётся абстрагироваться Мбаппе. И мадридцам только на руку, что отставание от «Барсы» – только два балла. Есть ещё и матч в запасе. Это делает их положение максимально выгодным – так что настоящая чемпионская гонка только начинается.